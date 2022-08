Papá  de la novia se roba el show con tremendos pasos de baile

En las bodas el momento del baile de padre e hija es un momento muy especial. En este caso no hubo excepción, un hombre de 63 años se robó el show tras realizar una coreografía con la novia y el video es viral en TikTok.

Brittany Revell se casó a finales de julio y, debido a que es una apasionada al baile, quiso que ese momento fuera inolvidable. No solo tuvo un coreografía con su ahora esposo, sino que también invito a su padre de 63 a la pista de baile.

Ante la sorpresa de los asistentes la novia y su padre Kelly bailaron la canción de ‘Teach Me How to Dougie’, de Cali Swag District, con gran destreza. Pero lo que más sorprendió a todos fueron los grandes pasos del señor.

“Las bodas son una experiencia bastante única en la que tienes personas de tantas generaciones en una habitación celebrando el amor de las personas que aman”, confesó Brittany, de 30 años.

Este video se hizo muy popular en TikTok que fue la red social donde se publicó y hasta la fecha ya cuenta con mas de 43 millones de reproducciones.

“Él entendió la tarea”

“Él realmente es el personaje principal”

Estos fueron algunos de los comentarios.

