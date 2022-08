TikTok: Mujer rara vez se baña, no usa desodorante y sorprende a usuarios al explicar el motivo

ESTADOS UNIDOS.- Se hizo viral la historia de una joven llamada Addie pues revelo en su cuenta de TikTok el motivo por el cual rara vez se baña y no usa desodorante.

La chica publicó un vídeo en donde dio a conocer todos los detalles de su decisión y se viralizó.

"No uso desodorante. Paso el mayor tiempo posible sin ducharme. Uso Dr. Bronner como 4 en 1″, comentó.

Lo último mencionado corresponde a jabones de azúcar que vienen en cinco variedades y están destinados a mano, cara, cuerpo y cabello.

“Me voy a la cama con los pies sucios. ¿Cepillo para el pelo? No lo conozco”, agregó la joven. Sobre el por qué tiene ese estilo de vida, indicó: “Simplemente no me importa una mie***”. Además, recalcó que sus familiares están sorprendidos, pero que ninguno le ha dicho que huele mal.

Las confesiones de la chica llamaron mucho la atención en redes sociales pues muchos usuarios aseguran que podría no estar hablando con la verdad y no pueden creer que no sé dé un baño regularmente.

El video cuenta con más de 120 mil reproducciones y cientos de comentarios.