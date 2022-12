Mujer se tatuó los globos oculares y ahora se está quedando ciega: "Debí escuchar a mi hija de 7 años"

BELFEAST, Irlanda.- Una madre de 5 hijos decidió hacer caso omiso a los consejos de una de sus hijas para no tatuarse los globos oculares y ahora se está quedando ciega, con riesgo de perder la visión para siempre.

Anaya Peterson, una estudiante de derecho, estaba asombrada por la modelo australiana Amber Luke, quien se tatuó los globos oculares de un azul intenso y se quedó ciega durante tres semanas después. A pesar de que Luke recuperó la vista, parece que Peterson, de 32 años, podría perderla para siempre.

Sólo iba a hacerme un [tatuaje en el ojo] al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, dijo Peterson a Kennedy News. “Mi hija me dijo que no quería hacer eso [el tatuaje] y me preguntó: '¿Qué pasa si te quedas ciego?' Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto”.

Ahora afirma que desearía haber escuchado a su sabia hija de 7 años.

A media vista

La mujer, con sede en Belfast, Irlanda del Norte, fue hospitalizada por la modificación del globo ocular después de una posible reacción a la tinta, y ahora afirma que corre el riesgo de desarrollar cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia, no puedo ver las características de las caras”, dijo. “Si no me hubiera tatuado los ojos no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso”.

Ella "siempre va a tener este problema", ya que no puede quitarse la tinta del tatuaje en los ojos, menciona el Kennedy.

Sin embargo, su desgarradora historia de tatuajes no tuvo un comienzo tan difícil: meses después de tatuarse el ojo derecho azul en julio de 2020, no tuvo complicaciones. A pesar de sufrir algo de sequedad y dolores de cabeza, optó por tatuarse el globo ocular izquierdo de color morado en diciembre de ese año.

En agosto de 2021, las cosas empeoraron. Se despertó un día con los párpados increíblemente hinchados, tanto que parecían haber dado "cinco rondas con Mike Tyson", según explicó.

Fue a medida de que los síntomas empeoraron que decidió internarse en el hospital, donde los médicos le administraron medicamentos intravenosos durante tres días y le hicieron una biopsia del ojo problemático.

Sólo quería estar en casa viendo [TV] para ser honesta. Ni siquiera puedo ponerlo en palabras. No fue agradable en absoluto”, recordó. “Fue traumático pasar por eso. Sólo recuerdo haber pensado: 'No volveré a hacer esa mierda con tatuajes de ojo'. Definitivamente no volveré a hacer esa mierda“.

Lamenta su decisión

La entusiasta de la modificación corporal salió del hospital "en recuperación", pero lamenta su decisión de tatuarse el blanco de los ojos en primer lugar.

“Básicamente estoy a punto de quedarme ciega”, dijo. “Si pudiera retroceder en el tiempo, me habría hecho un [tatuaje de ojo] negro y lo habría dejado. Yo hubiera hecho uno negro. Absolutamente".

A pesar del panorama sombrío, Peterson se mantiene positiva frente a los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

Según la inspiración de Peterson, la influencer australiana Amber Luke, un tatuaje del globo ocular nunca debería provocar la ceguera si se hace correctamente.

Desafortunadamente, mi artista penetró demasiado en mi globo ocular”, le dijo anteriormente al Daily Star cuando perdió la visión durante tres semanas. “Si el procedimiento del globo ocular se realiza correctamente, se supone que no debe quedarse ciego en absoluto”.

