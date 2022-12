Mamá de St. Louis quedó "irreconocible" luego de que el perro de su amiga le arrancara los labios

Una madre de St. Louis quedó "irreconocible" luego de que algo provocó que un labrador, mascota (generalmente amigable) de su amiga, le arrancara la mitad de los labios en un ataque horrible.

Charlie O'Dell estaba visitando a una amiga el 19 de noviembre cuando el perro, que normalmente se portaba bien, se le acercó y saltó hacia ella, clavándole los dientes en el lado izquierdo de la boca, informó el medio Kennedy News and Media.

El perro arrancó el labio superior e inferior de O'Dell, dejándola con una arteria sobresaliendo de su piel y provocando que se desmayara.

La madre de tres hijos, de 30 años, fue trasladada de urgencia a un hospital cercano donde un cirujano plástico la cosió.

Dos semanas después, la joven madre dice que espera que las tres próximas cirugías de labios que tiene programadas la hagan lucir “más normal”.

No esperaba que el perro me atacara. Sucedió tan rápido. Era como cuando los perros normalmente ven a alguien y se acercan y saltan sobre él”, dijo O'Dell. “Ni siquiera me di cuenta de que me arrancó el labio”.