Mujer le regala viaje al Mundial a su esposo para estar con su amante

REINO UNIDO.- Sarah, como fue identificada la mujer británica quien se ha gastado miles de euros al regalarle a su esposo entradas para presenciar la próxima Copa del Mundo en Qatar, se encuentra feliz debido a que, no solo su esposo tendrá una oportunidad asombrosa junto a millones de aficionados, sino que también ella pasará momentos de gran beneficio propio.

Aunque el regalo es, sin duda, uno de los mejores para los amantes del fútbol, éste tiene una intención oculta.

En noviembre, cuando su esposo -con quien lleva 17 años de casada- se dirija a Qatar, ella aprovechará las dos semanas para estar con su amante secreto.

En sus palabras, manifestó que dicha infidelidad "realmente ha favorecido nuestra relación".



La esposa, quien lleva casada 17 años decidió comprar un paquete para su marido con todo incluido, viaje redondo, boletos y hospedaje, todo con la intención de que realice un sueño y le permita estar con su amante.

Cuando me casé no existían estas apps que te permiten conocer gente de todo el mundo. Sé que sonará tonto, pero cuando lo conocí (a su amante) por medio de las redes hubo química inmediata. Ha sido muy emocionante, es como revivir un amor de la adolescencia y eso es un sentimiento mutuo"

En entrevista con el diario británico Metro, la mujer agregó que su marido desconoce el verdadero motivo e incluso le ha comentado que en fechas más recientes la nota más feliz y motivada.

Al ser la primera vez que Sarah se ha atrevido a llevar a cabo este tipo de relación tras 17 años de matrimonio, la británica reveló que la aventura le ha dado "una nueva oportunidad de vida".

Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja"