VIDEO: Mujer le hace ‘berrinche’ a su esposo en tienda comercial

MÉXICO.- Los conflictos y discusiones en pareja suelen ser más normales de lo que parece, y algunas veces estas situaciones suelen llegar a presenciarse en áreas públicas.

Tal como ocurrió con una pareja de esposos que aparentemente pelearon en un supermercado por una licuadora.

Viral

Un usuario en TikTok fue quien capto el preciso momento en que la mujer le pidió una licuadora a su esposo, a lo que él le responde que no traía dinero suficiente para comprarla, haciendo así enfurecer a la mujer.

Ante esto, la mujer se enojó y comenzó a cuestionarlo: “¿Por qué eres tan codo? Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que yo te estoy pidiendo para que te haga de comer bien”, expresó la mujer

La mujer se veía muy enojada y solo cuestionaba a su marido, y le pedía que se fueran del lugar, sin embargo, esto no pasó: “Para eso eres mi marido, ¿No? ¡Lo quiero ahorita!”, exigía en alto tono de voz.

Tras varios segundos de discusión, la mujer no cedía y se enfureció más, “Mi mamá me había dicho que eras bien codo”, “Nos acabamos de casar y me vas a hacer esto… me tienes que comprar esa licuadora, pídele dinero prestado a tu papá”, se le escucha decir.

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral y ya acumula más de 27 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

