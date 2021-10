Mujer de EU se vuelve viral por tener 11 hijos y querer 6 más

Hoy en día es común que las personas decidan tener menos hijos que las generaciones anteriores. Sin embargo, como en todo, hay excepciones. Tal es el caso de una mujer que tiene 11 hijos y que tiene como deseo tener seis hijos más. Te contamos lo que se sabe de este caso viral en el que una mujer de 36 años es la protagonista.

A través de redes sociales, así como de medios internacionales, el caso de esta mujer se volvió viral, pues impacta su testimonio al narrar que quiere tener seis hijos más, aparte de los 11 hijos que ya tiene.

De acuerdo con lo que ha mostrado en TikTok, la mujer de nombre Merrit ama pasar el tiempo con sus hijos. Pero ¿cómo logró tener tantos hijos a su corta edad? Según lo revelado por The Sun, la mujer neoyorkina quedó embarazada cuando aún era una estudiante. Su hija, actualmente tiene 21 años. Es decir, la tuvo cuando tenía 14 años, indica Milenio.

Desde entonces, la madre comenzó a tener más y más hijos hasta lograr los 11 que actualmente tiene: Andrew (16 años), Adam (15 años), Mara (13 años), Dash (12 años), Darla (10 años), Marvelous (ocho años), Martalya (seis años), Amelia (4 años), Delilah (tres años) y Donovan (1 año).

De acuerdo con su testimonio en The Sun, ella se divorció del padre de sus dos primeros hijos. Tiempo después inició una relación con Marty, el padre de los hijos restantes en esta cuenta.

Según expresó, su objetivo es tener seis hijos más, por lo que aseguró que jamás usa métodos anticonceptivos, pues aparte de todo padece de una enfermedad renal.

Merrit es popular en TikTok ya que graba videos junto a todos sus hijos. Aunque su deseo es tener 17 hijos en total, no todos fueron planeados. Incluso, recientemente anunció que está en espera de uno más:

“Algunos de los niños estaban planeados. Pero no puedo tomar anticonceptivos hormonales porque mi enfermedad significa que soy propensa a los coágulos sanguíneos. No he descartado tener más niños. Me gustaría tener seis más. He pasado ocho años y medio embarazada”, contó al medio citado.