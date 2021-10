Mujer amamanta a su prometido dos veces a la semana

Lana Michaels es una ex maestra madre de dos niños que extrañaba la lactancia materna, fue por ello que decidió comenzar a amamantar a su pareja, Shawn, dos veces por semana, lo cual aseguran que es estimulante y "nutritivo".

De acuerdo con The Sun, Lana tiene dos hijos: uno de once años y una chica de siete de una relación anterior. "Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años", dijo, explicando que "realmente extrañaba la lactancia materna y la sensación de ella".

Dice que conoció a Shawn en 2019 a través de una aplicación de citas veganas. Su relación experimental los llevó a intentar cosas nuevas, y así fue como llegó la idea de amamantarlo, pues no tiene en planes tener un tercer hijo.

"No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn", explicó.

La idea llegó a la pareja después de un encuentro sexual con otra pareja, y ocurrió cuando Shwan sintió leche materna de otra chica. Revela que les pareció una idea previo a prácticas sexuales por lo que ella reinició su producción de leche "tomando un suplemento de leche a base de hierbas".

"Tenemos relaciones sexuales unas cinco veces por semana y Shawn amamanta un par de veces a la semana", contó ella.

Lana asegura que ahora se siente más sexy y más femenina y que notó un incremente en el tamaño de sus senos; Shawn, por su lado, dice sentirlo relajante y que lo hace querer una mayor conexión física.

"No creemos que sea extraño y no nos importa si no es normal", enfatizó Shawn para The Sun. "No creemos que sea extraño y no nos importa si no es normal", agregó.

La pareja considera que el ingerir leche materna se considera un tabú pero ellos defienden que es "nutritiva y está hecha para nosotros" además de sentir una conexión más cercana y asegurar que han recibido buenos comentarios por parte de otras personas.

"Hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros", defiende su práctica Shawn.