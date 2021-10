Mesera recibe mil dólares de propinas

La joven quien trabaja como mesera, Shirell “Honey” Lockey se volvió viral luego de que, cuando trabajaba durante su turno un cantante de música country en Carolina del Norte, decidió darle una propina de mil dólares en el restaurante Waffle House, publica Fox 8.

La mesera trabajaba de 07:00 am a las 21:00 horas, turno que tenía desde meses atrás. “En ese tiempo atendió a un grupo musical y uno de ellos comenzó a comentar sobre la ética y el enorme esfuerzo que ella realizaba en el restaurante”, relataron.

Y, en una de dichas ocasiones, la también madre soltera no logró que alguien cuidara a su bebé, por lo que tuvo que llevarlo al restaurante.

El hecho conmovió al grupo, quienes aplaudieron sus ganas de trabajar y le dejaron la alta cantidad.

"Me dijo: 'Tengo que respetar a una madre que haría todo lo posible para apoyar a su hijo en una sociedad donde la gente ya ni siquiera quiere trabajar'", explicó Honey.

Además el popular músico le dio dos entradas para un concierto y le envió ropa y juguetes para su pequeña, que se llama Bella.

"Se siente bien ser reconocida. Quiero decir, no lo hago para que me reconozcan, lo hago porque Bella lo es todo, pero es bueno que me reconozcan por hacer las cosas que hacemos como madres", afirmó.