Madre de 26 años con 22 hijos busca tener más de 100: "No planeamos parar"

GEORGIA.- A través de las redes sociales, la historia de Christina Ozturk, residente de Georgia, se ha vuelto viral.

La joven, junto a su pareja, ha concebido 22 niños, todos ellos de entre dos y tres años.

Sin embargo, la sorpresa entre los internautas creció al descubrir que la mayoría de los pequeños fueron concebidos mediante gestación subrogada.

El peculiar viaje de Christina hacia la maternidad comenzó con su primera hija, fruto de su relación anterior. Sin embargo, al unirse a Galip Ozturk, la pareja optó por la gestación subrogada para dar vida a los siguientes 21 niños, informa Telediario.

Los nombres de la extensa familia son tan diversos como sus personalidades: Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman y Alparslan .

En una entrevista reciente, Christina compartió:

No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento".