Madre cuenta que sus hijos quedaron "traumatizados" luego de descubrirlos a ella y su esposo teniendo relaciones sexuales

La pareja conformada por Joanne y Morgan se encuentra en un momento en que tienen la casa llena. Con tres niños de 7 y 3 años, y un bebé de seis meses, además de un cuarto en camino, cualquier momento privado (para ir al baño, vestirse y, por supuesto, tener relaciones sexuales) es difícil de reservar.

La familia acababa de regresar de vacaciones cuando la pareja se encontró sola en su dormitorio, por lo que decidieron aprovechar el momento para tener un poco de intimidad entre ellos, según se escribió en una publicación de Reddit, posteriormente retomada por el NY Post.

Por lo general, cuando las cosas empiezan a subir de temperatura, cierran la puerta del dormitorio; sin embargo, en esta ocasión se olvidaron por completo de esa regla.

Tanto mi marido como yo no estábamos de cara a la puerta y no teníamos ninguna manta ni ropa puesta. No nos dimos cuenta de los niños hasta que terminamos y escuché a nuestro hijo de tres años llorar por mí… Mi cabeza se giró hacia la puerta y vi a nuestro hijo del medio llorando. Parecía que acababa de entrar en la habitación, pero nuestro hijo mayor parecía haber estado allí por un tiempo".