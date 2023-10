Joven que tuvo relaciones sexuales con 300 personas en un año fue "ghosteada" por una de sus parejas habituales: "Te quedarás sola en poco tiempo"

AUSTRALIA.- Una mujer australiana que llegó a los titulares por acostarse con 300 personas en un solo año afirma que uno de sus encuentros habituales la "ghosteó" después de que leyó sobre su vida sexual en los medios .

Annie Knight, de 26 años, recurrió a Instagram para criticar al hombre no identificado, diciendo que estaba decepcionada de que él la juzgara por su vida sexual.

Uno de mis clientes habituales me ha ghosteado desde que vio todos estos artículos de noticias sobre mí", admitió la australiana en un vídeo de Instagram publicado el lunes. "Supongo que él no sabía que yo tenía una rotación y que él era uno de mis clientes habituales, así que ¡vaya!".

Knight insistió en que siempre fue "honesta" acerca de su vida sexual, pero dijo que no compartía los detalles con ninguna pareja, a menos que ellos se lo pidieran explícitamente, informa el NY Post.

Supongo que vio los artículos y se asustó, y dijo: 'No quiero estar con esta chica', lo cual es una mierda", se lamentó la belleza abandonada. “Era un tipo bastante bueno. Pensaba mejores cosas de él, pero si va a juzgarme, entonces puede irse a la mierda, literalmente, porque no me va a joder a mí”, dijo con descaro posteriormente.