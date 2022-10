¿La Ouija es un simple juego o en verdad abre puertas al mal?: Padre lo explica

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde su origen a finales del siglo XIX, la ouija ha sido uno de los juegos más populares en Halloween. Sin embargo, algunas personas cuestionan si es un simple tablero o tiene algo "del más allá".

Recientemente, el Padre José de Jesús Aguilar respondió si es verdad que alguien que juega utiliza la ouija puede tener una posesión demoniaca o si sirve para comunicarse con los difuntos.

Para ello, el subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis Primada de México compró una ouija Hasbro gaming, por lo que primeramente criticó que la caja del producto indica que es un juego para personas de 8 años en adelante, es decir, permite que un niño lo pueda tener sin supervisión de un adulto.

Posteriormente, aclaró que el tablero no es realizado ni por "brujos o personas enemigas de la fe", por lo que simplemente es madera con una cubierta metálica y una impresión llamativa para hacerla ver misteriosa y hasta cierto punto interesante.

La tabla por lo tanto no es lo negativo ni la caja tampoco es maldita. La caja está hecha de cartón por empresas que se dedican a hacer cartón", dijo.

¿ES VERDAD QUE LA "TABLITA" SE MUEVE SOLA?

Respecto a si es verdad que la ouija puede responder, el Padre José reiteró que la tabla no piensa, no tiene vida, no tiene sabiduría, no es un mensajero y por lo tanto es una tabla común y corriente.

Recordó que científicos han hecho estudios serios sobre la ouija y les han puesto sensores a jugadores para ver si ellos están moviendo la "tablita" o si la "tablita" se está moviendo sola.

"¿Qué aparece en los sensores? (…) los jugadores son los que están moviendo la tablita", agregó.

Expresó que desde ese punto de vista, las personas están jugando con las respuestas y por ello algunos dicen que se trata simplemente de un juego.

CONSIDERA ASPECTOS DELICADOS

Sin embargo, abundó que lo delicado comienza cuando algunos se preguntan cosas como si es un "tablero maligno que abre puertas" y acude con engañadores que presentan "cosas malas como si fueran buenas".

"A lo mejor un grupo de muchachitos o de personas está pensando que está invocando a un muerto que el muerto le está respondiendo por el que les va a responder es satanás y satanás puede darles algunas respuestas que puedan coincidir con lo que ellos quieren, con lo que ellos buscan atrapándolos para que sigan preguntando más y más y más cosas. ¿Pero en el fondo con quién se están relacionando? Se están relacionando con satanás.

"El engañador podrá engañarles diciendo mi esposo me engaña sí y resulta que el esposo no está engañando, de ahí que ocasionó ya el maligno un choque entre una pareja y muchas otras cosas que satanás podría estar utilizando para engañar, para ocasionar discordia, para ocasionar odio hacia los seres difuntos para ocasionar desencuentros entre las familias o para hacer que la persona se convierta en adicta", dijo.

Por último, consideró que el gran problema del juego de la ouija es que satanás puede ocupar el lugar de un muerto para engañar a través de alguien más.