Joven insultó a empresa en entrevista de trabajo online sin darse cuenta

Si buscas trabajo pon atención en lo que haces cuando te entrevisten, no vayas a cometer el error que hizo una joven al realizarla vía online. Mientras practicaba una respuesta –en tono burlón– para la empresa a la que se postuló, fue completamente grabada. Tal como lo lees, la cacharon siendo muy sincera sobre la empresa a la que quería entrar a trabajar.

El caso que se hizo visible en TikTok, así como en varios medios internacionales, ya que nadie imaginaba que una entrevista de trabajo fuera tan mal.

Todo comenzó cuando Chaylene Martinez, la protagonista de este incómodo momento, trataba de ensayar la respuesta que daría en una entrevista de trabajo online para la aerolínea estadunidense SkyWest.

Al parecer la joven no se dio cuenta que la plataforma de la empresa ya estaba grabando todo. Leyó la pregunta de la entrevista de trabajo y la respuesta lo empeoró todo, indica Milenio.

"¿Cuál es tu impresión de la cultura de la compañía SkyWest y qué opinas de ella?", leyó la joven una de las preguntas que tenía que realizar.

"La pregunta es... la más estúpida y cursi que he leído en mi vida", dijo la joven después de leer la pregunta.

Momentos después tomó con seriedad el tema y ensayó lo que diría, se colocó bien frente a la cámara y fue así que se dio cuenta que había arruinado sus minutos para dar la respuesta, pues ya estaba siendo grabada, indica Milenio.

"Oh no... Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Estaba practicando", trató de justificarse la joven.

Como era de esperarse, el video que fue publicado en TikTok la joven logó alcanzar más de 7 millones de visualizaciones. La joven aclaró en otro video en TikTok que no logró conseguir el empleo. Además de que compartió que ahora tiene miedo de que en su actual empleo la corran.

"¿Por qué no pensé en esto? Que alguien me contrate antes de que me despidan", dijo.