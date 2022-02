TikTok: Le ofrecen trabajo en vez de prestarle dinero y se molesta

Una mujer paso un momento incomoda con una supuesta amiga, ya que esta le pidió dinero prestado y ella le quiso dar una mejor solución a lo cual no reacciono de la mejor manera, por lo que decidió exponerla en la red social TikTok.

El video muestra una serie de capturas de pantalla en las que se puede leer como ambas mantienen una conversación: “Mi amiga” me pide dinero prestado, le ofrezco trabajo y me bloquea” fue la descripción usada.

Al aparecer no es la primera vez en la que Emily recibe una petición de préstamo por parte de su amiga, sin embargo, según lo visto en el video hasta el momento no se ha pagado la cantidad de dinero prestada anteriormente.

Por lo que esta vez decidió ofrecerle un trabajo para así poder remunerar a la persona en vez de generarle una deuda. Esta respuesta en definitiva no pareció agradarle a su ‘amiga’ ya que se molestó y comenzó a llamar “muerta de hambre”.

Como es costumbre este video generó un debate en la plataforma de más de 4 mil comentarios de usuarios que se burlaban y otros que se molestaban por la actitud de la persona, sin embargo, hubo quienes buscaron la manera de justificar la manera en la que pidió el dinero.

"Trabajo no quiero, a mi no me gusta eso.... pero dame 500" , “Hasta coraje me dio leerlo”, “piensa que el dinero llueve solo”, “Todavía dice me "volverías”, “si mi amiga me ofrece un trabajo con gusto lo recibo”, “Hermana, esto es real? Es que no me creo que alguien sea capaz de ser tan cínico?” Son algunos de los comentarios que se leen en el video.