Joven denuncia en redes sociales a ‘mala amiga’ 

Tijuana, BC.- Una joven de Guanajuato denunció en redes sociales a su ex amiga por grosera y además gorrona.

En la publicación se lee: “Me invitó a su boda pero como no tengo PAREJA no puedo ir, pero sí queria su regalo de bodas y la mesa de postres gratis, una triste historia, esta gente de ahora no tiene madre”.

En las conversaciones su amiga le comenta que como no tiene novio sería mejor que no asistiera a la boda, pero que si quería su regalo y mesa de postres gratis; al subirlo a las redes sociales provocó burlas y enojos al grado de que el novio de la supuesta amiga quisiera cancelar la boda.

La denunciante Dani Castro continuó mofándose de la situación y los internautas no perdieron el tiempo y sacaron muchos memes de esta historia.

Ahora déjanos saber en los comentarios ¿Qué fue lo que hizo tu amigo para darte cuenta de que no era en realidad un amigo?

He aquí la "triste" historia: