Infiel es descubierto gracias al Bluetooth

Un pequeño detalle que pasó por alto un hombre infiel fue descubierto por su pareja, aunque jamás llegó a sospechar que la mujer lo grabará y compartiera en redes lo cual lo hizo rápidamente viral.



Al joven le llegó un mensaje de su amante mientras él se encontraba arriba del carro con su pareja, por lo decidió bajarse del auto para escucharlo, sin embargo, olvidó por completo que su celular estaba conectado al Bluetooth, así que en cuanto le dio play su esposa escuchó toda la conversación.



“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tú esposa o qué?", es lo primero que se escucha en el video, pero no todo terminó ahí, es que este hombre se había alejado lo suficiente como para no darse cuenta de que en el auto se escucha el audio.



Fue así como le dio tiempo a su esposa de comenzar a grabar todo. Para que no quedaran dudas del engaño y fue así como de la bronca terminó por subir todo a TikTok.

Muchos usuarios aplaudieron a la mujer por el coraje de haberlo grabado y subirlo a las redes sociales. Otros se burlaron del monumental descuido del hombre y de la torpeza de no darse cuenta de que el dispositivo seguía conectado al Bluetooth, pública El Universal.