¡Hay segunda parte! Laura responde a Javier en espectaculares: "Me elijo a mí misma"

Luego de que comenzara la historia viral de "Laura" en la Ciudad de México, la cual tuvo lugar a través de unos misteriosos espectaculares donde un hombre supuestamente arrepentido le pedía perdón a través de estos mensajes cortos a su ex, Laura, por lo que parecía una infidelidad, la respuesta de la mujer no se hizo esperar.

El nuevo capítulo de esta emocionante historia que ha mantenido intrigada a la población citadina del sur de México y a todo el internet comenzó luego de que se viera nuevamente en espectaculares una serie de mensajes, pero esta vez como respuesta a las súplicas del exnovio, Javier, por parte de Laura.

El fin de semana fue que comenzaron a aparecer estos anuncios con frases como: "¿Me vas a decir que era photoshop, Javier?", o "Javier: Expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico". Sin embargo, el que más aplausos y elogios ha obtenido es el de "Javier: Me prestaron este espectacular para decirte que me elegí a mí".

Teorías y especulaciones

Los nuevos anuncios se han mostrado a la inversa, pues, mientras los primeros eran totalmente blancos con letras negras, los nuevos son con fondo negro y letras blancas. En ambos casos, sólo se usa un nombre para referirse al destinatario. Esto ha mantenido la idea de que se trata de una discusión de pareja a través de estos anuncios "publicitarios".

Que pena, #Javier pero yo creo #Laura de verdad está enojada, sin embargo ¿sabes algo? Si pagó un espectacular para responderte, aún tienes esperanza. Échale más ganitas. #historiadelaurayjavier #amorenespectaculares #cdmx pic.twitter.com/eecHUWKta0 — Marco Núñez Yurén (@Marco_NY23) October 15, 2022

Estos se encuentran en las principales avenidas de la Cdmx y en diferentes formatos, desatando entre los usuarios de internet la gran duda de cuánto se pudo haber invertido en la colocación de estos mensajes.

Se han creado muchas especulaciones alrededor de esto; algunos piensan que se trata de un novio tóxico millonario que no dejaba en paz a Laura, e incluso se gestó un debate en las redes aconsejando a Laura que no cediera y que de ninguna manera volviera con él. Por otro lado, algunos le decían que perdonara al sujeto y le diera otra oportunidad.

#Laura de #CDMX no cayó ni olvidó. Ni tampoco perdonó al infiel #Javier. Habrá boda? Parece que no! pic.twitter.com/ZF78fDA8PM — William Esteves (@Westevesn) October 16, 2022

Luego, surgieron nuevas teorías o posibles explicaciones, atribuyendo los mensajes a la publicidad de alguna empresa cervecera (por uno que hace referencia al consumo de alcohol) o de una nueva canción, película o serie de televisión.

Se espera una tercera parte

La respuesta de Laura ha dejado una pista acerca de la identidad del novio, pero también ha provocado una ola de comentarios, desde apoyar la decisión de Laura de no perdonarlo o alentar a Javier a que siga insistiendo. Así mismo, se está esperando una tercera parte para conocer el desenlace de esta historia viral.

Existe la duda de si se trata de alguna campaña de organizaciones que quieren hablar acerca de violencia en las parejas o simplemente una estrategia para posicionar algún producto.

Sea lo que sea, se espera conocer cómo acaba la intrigante historia de Laura y Javier con una posible tercera parte. ¿Lo perdonará o continuará con la idea de elegirse a sí misma?

