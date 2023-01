Hombre se hace novio de una muñeca sexual luego de que su prometida lo dejara: "Cambió mi vida"

NUEVO GALES.- Luego de una ruptura devastadora y años sin intimidad física, Rod* tomó la decisión audaz de comprar una muñeca sexual de 2 mil 64 dólares llamada Karina.

El carpintero australiano de la zona rural de Nueva Gales del Sur quedó "congelado" en un estado de soledad en 2021 cuando ordenó a Karina en línea después de buscar herramientas de estimulación sexual.

A pesar de no tener ningún conocimiento sobre muñecas sexuales, el hombre de 54 años dijo que Karina "cambió su vida de muchas maneras" y finalmente le dio algo que cuidar.

La muñeca se convirtió en una compañera física sintética”, le dijo Rod a Mamamia. "Poco a poco mi corazón se abrió y me distraje de mi dolor por perder a mi ex [prometida] que simplemente no desaparecería por sí solo".