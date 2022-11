Llevó a su bebé a emergencias con un pañal lleno de sangre y se sorprendió con su diagnóstico

SYDNEY, Australia.- Cuando Sarah Regan fue a cambiar el pañal de su bebé de 9 meses, se horrorizó al encontrarlo lleno de sangre.

En 2020, Regan, de 38 años, estaba aterrorizada por la posibilidad de que su bebé Birdie tuviera una infección renal; llevó a su hija a la sala de emergencias, donde los médicos realizaron una serie de pruebas.

Entre ecografías, pruebas hormonales y una radiografía en la muñeca, encontraron que sus huesos tenían un avance de 18 meses y le diagnosticaron pubertad precoz, antes incluso de que pudiera caminar o hablar.

"Ese fue su primer período", dijo la desconcertada madre a Kennedy News. “No sabía qué pensar, no sabíamos mucho al respecto y nunca habíamos oído hablar de antes de esto”.

Según Stanford Medicine, la pubertad precoz es una condición rara en los niños y niñas que involucra signos físicos de madurez sexual que se desarrollan demasiado pronto.

Te puede interesar: Cuáles son los factores de riesgo de una pubertad temprana

Síntomas difíciles de identificar

Debido a que Birdie, que ahora tiene 2 años, es tan pequeña, es difícil saber qué otros síntomas tiene, como cambios de humor, molestias y dolor menstrual.

Ella no tiene vello púbico ni senos, lo que algunos niños con la condición pueden tener”, explicó Regan.

La madre, que tiene otros dos hijos, Zachary, 10, y Elsie, 1, admitió que es difícil tener que explicar constantemente la condición de Birdie.

“Cuando fue a la guardería, sentí que tenía que explicarle que si encuentran sangre en su pañal es por esto... Tenemos una nota del médico para asegurarnos de que nadie se preocupe por ello”, reveló. “Ese es nuestro mayor obstáculo con ella”. Sin embargo, la mamá dice que es importante que la gente lo sepa.

“Tampoco quiero que la gente se vuelva complaciente. Si se encuentra sangre en la ropa interior de un bebé, debe investigarse”, dijo a Kennedy News.

Múltiples pruebas

Después de que inicialmente comenzó a sangrar, Birdie sufrió manchas al azar. La pequeña debe someterse a una prueba hormonal, ultrasonido y rayos X cada seis meses para verificar su desarrollo.

Regan dice que si el desarrollo de Birdie avanza rápidamente, considerará las inyecciones de hormonas para ralentizarlo y evitar que otros elementos de la pubertad lleguen demasiado pronto, pero los médicos están monitoreando la situación.

“Ella ha tenido manchas desde el sangrado completo. No ha sido mensual... No es regular”, explica. “Hace que sea realmente difícil de rastrear. Estamos tratando de asegurarnos de que no la afecte físicamente”.

Quiere lo mejor para ella

La madre preocupada dice que sólo quiere que su hija tenga una infancia típica.

Como su madre, espero que no afecte su apariencia y crecimiento más que a cualquier otra niña de su edad”, dijo. “Si necesitamos terapia hormonal, lo haremos, simplemente no quiero que la haga diferente”.

A pesar de su rara condición, Regan describe a Birdie como un bebé "normal", haciendo lo que todos los niños y niñas a su edad hacen, como tener rabietas y jugar. Incluso en la apariencia, no se notaría una diferencia.

Te puede interesar: Bebé muere por anemia aguda en Sinaloa: los padres dijeron que se ahogó con una tortilla