Hombre ‘explota’ contra esposa luego de broma sobre embarazo

Un hombre que fue víctima de una broma de parte de su esposa y tuvo una explosiva reacción, fue mediante la cuenta @Uribetv de TikTok, en donde se hizo viral el video de esta pesada broma que le hizo una mujer a su esposo.

De acuerdo con lo mostrado, el hombre se sienta junto a su pareja y ella le entrega una prueba de embarazo positiva, se emociona y saltó a la piscina para celebrar, indica Milenio.

Ante la reacción de su esposo, la mujer decidió decir la verdad y el hombre dio mucho de qué hablar al responder enojado :

“Con eso no se juega”, dijo el hombre engañado.

Y es que la broma se dio frente a todos sus amigos, por lo que recalcó que esto había sido lo peor:

“La peor broma que me han hecho”, escribió.

La grabación se viralizó con varios likes, comentarios y reproducciones.

“Lo broma no me gustó. Lo único que me gustó fue la casa”; “si estuvo mal porque quizás el tenía la gran ilusión de ser papá”; “tan linda reacción pobrecito, ahora tiene que darle la niña”; “el señor tiene toda la razón porque la noticia de un hijo es lo más preciado, no debieron hacer eso”, se lee entre las reacciones.