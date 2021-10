Fotógrafa borra las fotos que tomó en boda porque ni un vaso de agua le dieron

Una fotógrafa en una boda recibió malos tratos, por lo que cansada, decidió eliminar el archivo con todas las fotos de la celebración matrimonial. Y es que ni un descanso de 20 minutos ni un vaso de agua le ofrecieron.

El caso de la ‘fotógrafa’ se dio a conocer y se volvió viral en Reddit gracias al usuario Icy-Reserve6995. En éste, la mujer relató que los novios de la boda no la dejaron tomarse un descanso de 20 minutos para comer, algo que la desconcertó.

Y es que resulta que todo el caso fue turbio desde un inicio, pues la joven ‘fotógrafa’ acudió como invitada –acompañaba a un amigo– a la boda.

Sin embargo, los novios le pidieron que fuera la fotógrafa del evento. Esto a pesar de que la mujer no era una profesional ni estaba relacionada con el tomar fotos, indica Milenio.

La pareja le ofreció cerca de 5 mil pesos por un día de trabajo. Pidieron que los ayudara porque no tenían mucho presupuesto para contratar a alguien profesional.

“Comencé alrededor de las 11 am y debía terminar alrededor de las 7:30 pm”, inició su relato.

Como era de esperarse salieron fotos de todos los momentos importantes de la pareja, la ceremonia de unión, recepción y discursos. Todo marchaba en orden hasta que pidió una pausa para comer y beber agua.

“Alrededor de las 5 de la tarde, se sirve la comida y me dijeron que no puedo comer porque necesito estar de fotógrafo; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa. Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”, contó.

Al pedir que la dejaran descansar, el novio de la boda no la dejó. Además la amenazó con no pagarle hasta que acabara todo el día. Ante la falta de empatía, la fotógrafa del evento borró todas las fotos tomadas en su cara.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciendo que ya no soy su fotógrafo. Si me pagaran 250 dólares, honestamente en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante 5 minutos”, aseguró la fotógrafa.

Como era de esperarse, el caso se ha vuelto viral en redes sociales con múltiples comentarios que celebraron la decisión, pues admiten que no hay que dejarse ‘explotar’ por nadie.