Reviven en redes boda cancelada tras descubrir que el novio veía pornografía

¿Cuáles serían las razones para que de forma contundente se rompa una relación amorosa? Puede haber múltiples respuestas que quizá no sean afines a lo que uno cree. Ejemplo de ello es una mujer de Estados Unidos, Claire Dalton que decidió terminar su relación amorosa y cancelar su boda al descubrir que su novio se la pasaba viendo pornografía. Era un adicto al contenido para adultos.

El suceso causó que las opiniones se dividieran, pues mientras hay quienes no vieron nada malo en ser un consumidor de este tipo de contenidos, para muchos es motivo suficiente para terminar. La historia de Claire no es nueva, pues desde 2018 se hizo visible, indica Milenio.

Sin embargo, de nuevo en redes sociales se retomó con el fin de recordar todo lo que vivió la joven, quien recibió comentarios de odio y críticas por supuestamente exagerar.

Fue criticada por presuntamente ser una “una persona conservadora”. Y es que la noticia de la joven causó revuelo porque para algunos está bien consumir este tipo de contenido, como para otros sí hay un problema más de fondo, por ejemplo: la explotación sexual de las mujeres.

¿Cuál fue el argumento por el que Claire no se casó? La joven – a quien describieron como muy religiosa– contó al medio Love What Matters que se dio cuenta de que su novio veía mucho contenido para adultos al levantar su teléfono por equivocación.

“Estaba sentada en el sofá con mi prometido y todo parecía maravilloso. Me casaría en una semana y amaba mucho a este hombre. Habíamos pasado cuatro años construyendo una amistad y casi un año cultivando una relación de amor que era paciente y amable. Una relación que pensé que estaba por encima de cualquier otra relación que encontraría. Y por alguna razón, me levanté y tomé su teléfono en lugar del mío para ver cuándo cerraría la tienda. Fue entonces cuando lo encontré”, contó al medio Love What Matters.

Ante la sorpresa, decidió seguir indagando y descubrió que su entonces pareja se la pasaba viendo este tipo de contenido. Además de que tenía parafilias. En ese momento, la pareja de la mujer confesó que tenía un problema con este tipo de contenidos.

“Quería gritar, llorar, patear y golpear la pared, pero en ese momento, me sentí paralizada”, reveló la joven al medio citado.

En ese momento, como ahora, las críticas hacia la joven llegaron por montón. Sin embargo, pese al debate que se armó en redes sociales, la joven explicó sentirse feliz de haber tomado aquella decisión:

“Soy esa chica que pasó 6 meses con un anillo en el dedo planeando una boda completa solo para descubrir una semana antes que todo era mentira”, contó.