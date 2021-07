Canceló su boda porque su novia se negaba a cuidar de sus hijos

MÉXICO.- James Flores, un joven de Monterrey, compartió varias fotos y videos en Facebook donde anunciaba a la venta lo que hubiera sido su fiesta de matrimonio. “El paquete” estaba todo pagado y era para 200 invitados. El joven ofrecía un gran descuento para la pareja que lo quisiera comprar, originalmente tuvo un costo de 100 mil, pero decidió rematarlo a 60 mil.

Más allá de recibir ofertas, James recibió varias preguntas sobre por qué estaba haciendo eso, pero el regio aclaró que no diría las razones hasta vender “el paquete”.

Una vez que lo logró, Flores confesó que tuvo que cancelar su fiesta y deseaba que otros comprometidos disfrutaran de una gran fiesta, ya que él no pudo hacerlo. El joven grabó un vídeo al lado de la pareja que compró todo y les pidió que disfrutaran el evento, y que por favor no se pelearan.

Después de que varios internautas pedían desesperadamente conocer la historia, James Flores explicó lo que realmente había sucedido: “yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente mi novia no me apoyaba. Mis hijos son lo primero y prefiero quedarme como papá soltero”.

El mexicano expresó que si su ex pareja no deseaba a sus hijos, él no podía casarse con ella. A pesar de haber sido una dramática y dolorosa historia, el regio pidió a todos que no ofendieran a su ex novia pues dijo: “Yo la quiero mucho, la amo y la respeto (…). Yo no estoy hablando mal de mi exnovia, es una buena mujer, pero lo nuestro no funcionó”.