Exnovio se aparece en la boda ¿Qué decidió la novia?

Las bodas son uno de los eventos donde se supone uno se uno con su ser amado hasta que la muerte los separe, pero para pareja fue ¿hasta que el ex los separe? Todo quedó grabado en video y se hizo viral en redes sociales.

Por medio de TikTok se compartió un video donde se podía ver a una pareja, la cual está a punto de casarse, pero fueron sorprendidos por el exnovio de la novia, se opuso al matrimonio que estaba por suceder y le dijo que seguía muy enamorado.

A punto de Casarse

La novia ya se encontraba en el altar, a punto de concretar su matrimonio ante los ojos de Dios, pero su ex novio llegó con el fin de detener la unión para que no se casará.

Este ex novio es originario de Venezuela, se acercó a la futura esposa para suplicarle que no se casara, ya que ellos aun se amaban, mientras el novio estaba cerca de ellos sin poder creer lo que estaba sucediendo.

El novio pedía explicaciones, pero la joven solo seguía contemplando a su ex y de pronto la novia reconoce que aún lo “ama”, pero que su papá se había opuesto a su relación y por eso no podían estar juntos.

Intervinieron en la situación

Como era de esperarse, el novio estaba totalmente sorprendido y no podía creer que aun siguiera amando a su ex, los invitados tuvieron que intervenir para que no se saliera de control la situación.

Este video ya cuenta con más de 20 mil reproducciones y un sin fin de comentarios divididos donde apoyan a la novia y otros reconfortando al novio.

"Ya fuiste"

"Felizmente no te casaste"

"La joven no ama a ninguno de los dos"

"Qué sad", "Eso debió doler brother"

“Es mejor primero convivir”

“No sufras colega”

“Esa mujer no te merecía”

“Dos hombres, un camino”,

Y así fue como la novia, en pleno altar decidió regresar con su ex en vez de darle su lugar al hombre con el que se casaría, una situación que se volvió viral en redes sociales.

Te puede interesar: Keanu Reeves asiste a la boda de unos fanáticos en Reino Unido