TIKTOK: Su ex le cuenta que siempre fue la amante y se vuelve viral

Los videos de infidelidad son sumamente virales en la plataforma de TikTok, tal y como lo vivió Azul Torres donde compartió cómo es que su ex le confesó que todo el tiempo de su relación Azul había sido la amante.

Por medio de un video en TikTok Azul compartió capturas de pantalla donde se veían los mensajes que había recibido de su exnovio donde él le confesaba que durante todo el tiempo que fueron pareja ella había sido la amante, pues él tenía otra pareja de más tiempo, pero había descubierto que el la engaño y lo había dejado, por lo que él prefirió que ya no se debía de ver con Azul para recuperar a su novia de mas tiempo.

“Te tengo que contar que estoy y estuve en una relación todo este tiempo que no vimos y que muchas veces te mentí y ella se enteró de todas las veces que nos vimos. Pero prefiero estar con esta persona y seguir haciendo mi vida… no quiero que esto siga prefiero que todo lo que paso quede en el pasado” esto se lee en el mensaje”.

Pero todo se puso aún mejor

Un poco más tarde, Azul recibió otro mensaje de una mujer, quien sería la novia de su expareja, quien le dijo que quería saber la versión de la historia contada desde el punto de Azul.

Esta mujer le contó a Azul que no solo era la novia de su ex, sino que también vivían juntos y durante todo este tiempo la estuvo engañando con ella, además, le confesó que ella lo había obligado a que le enviara mensaje por WhatsApp para asegurarse que ya no seguía viéndola.

“Como sabrás ya lo sé todo y me gustaría que me cuentes tu versión de la historia porque mientras él salía con vos, estaba viviendo en mi casa, dirimiendo en mi cama, comiendo en mi mesa. Hace dos meses que volvíamos… Yo me separé de él a fines de enero porque me enteré de vos” fue lo que la mujer le escribió a Azul.

Ya que Azul contó su versión de la historia, la mujer se dio cuenta de que las había engañado a ambas y aseguró que lo correría de su casa. Más tarde el hombre nuevamente le escribió a la joven para pedirle disculpas, le prometió que iría a terapia y le explicó que no sabía cómo explicarle que ella era la otra.

“Quiero hacer las cosas bien y ser sincero en mi vida. Entiendo Azul si no me quieres ver ni hablar mas, estas mas que en tu razón, quiero que sepas que lo siento y siempre lo voy a sentir” le escribió por último su ex.

Esta historia ya tiene más de 200 mil reproducciones y para sorpresa de la joven varias personas comenzaron a comentarle que habían pasado por una situación similar y que después de meses de engaño se habían dado cuenta que eran los amantes.

Estos fueron algunos comentarios:

“A mi me paso lo mismo, pero éramos 3”

“A mi me paso tal cual así, según yo era la novia oficial y resulta que no, era la amante y la mina por años me seguía escribiendo”

“Que suerte que tienen de tener social así, yo a la mía le conté todo y le mostró lo que le dije y obviamente el se lo negó todo y quede”

