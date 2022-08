Su amiga la bloqueó porque el novio 'la volteaba a ver mucho'

La usuaria de TikTok Kaeri (@kaery_blos) vivió una situación incómoda con una de sus ‘amigas’, pues mediante la plataforma de videos expuso que ésta la bloqueó después de que le pidió no usar un crop top y la tiktoker se negó.

La ‘amiga’ le pidió a Kaeri que no usara esta prenda porque su novio 'la volteaba a ver mucho', a lo que la creadora de contenido le dijo que eso tenía que ver con sus inseguridades como pareja: “Háblalo con tu novio”, comentó.

“Mi amiga me bloqueó porque creía que le quería llamar la atención a su novio usando crop”, fue el texto que Kaeri puso al principio del video donde dió a conocer la situación.

Después, la tiktoker mostró la conversación donde su conocida primero le dijo que pasaría por ella a las 6 pm, pero le pidió no usar crop top. Ante esto, Kaeri preguntó por qué y su ‘amiga’ respondió: “Vamos con mi novio y para no incomodar, es que te voltea a ver mucho”.

“Pero ese no es mi problema Lissa, háblalo con tu novio”, expresó la usuaria de TikTok.

“Mira, tampoco me quiero pelear contigo, pero siempre los traes puestos y se te nota todo, y es más que obvio que te va a mirar toda, siempre pasa. Y sabes, no quiero ser fea ni así, pero hasta se te ven mal”, dijo la ‘amiga’.

Entonces Kaeri le señaló: “Es que tú lo has dicho, siempre los traigo, no es que lo haga adrede. A mí me gusta usarlo y que te cause inseguridades a ti no es mi problema. Como ya te dije, eso háblalo con tu novio”.

Pero la ‘amiga’ no se tomó esto de buena manera, pues insultó a la tiktoker: “Te ha de gustar, por eso lo hace adrede. Y no, no vamos a pasar por ti, ahorita le digo. Eso no es de amigas, eres una pu…”.

Luego de esto, Kaeri informó que “cuando le intenté marcar para arreglar las cosas me había bloqueado”.

La grabación de la tiktoker donde pubicó lo ocurrido tiene más de 1.7 millones de visualizaciones en la plataforma y miles de comentarios, indica Milenio

“Cuando maduren se darán cuenta que un buen novio no se fija en otras y una buena amiga no critica a la otra”, “Te merecías una disculpa por haberte insultado”, “Espero que no le pidas disculpas, le dijiste bien: sus inseguridades con su pareja no es tu asunto. No tienes que cambiar tu personalidad por agradar”, “Realmente tu amiga no era, mejor tener lejos a ese tipo de personas”, “El único que está mal es el novio; que el novio de la amiga te observe sabiendo que ella está presente” y “No era tu amiga, pobrecita. Yo te regalaría otro crop porque te gustan y te ves hermosa”, son algunos de los comentarios.