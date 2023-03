¿Es real el monstruo del lago Ness?

Una cosa sorprendente y maravillosa acerca de las personas es nuestra imaginación. De hecho, es una de las cualidades que nos hace humanos.

Todos los inventos que condujeron a nuestra civilización avanzada (automóviles, aviones, televisores, computadoras y millones de otras cosas) surgieron de la imaginación de alguien.

Al mismo tiempo, la mente humana imagina todo tipo de cosas que no son reales: gremlins, duendes, hadas, trolls, sirenas, zombis y vampiros. Esto también incluye animales imaginarios, como dragones, unicornios, hombres lobo, serpientes marinas y centauros.

A través de historias transmitidas de generación en generación durante cientos o incluso miles de años, estas criaturas mitológicas se han convertido en leyendas. En los tiempos modernos, las películas, la televisión y los libros han difundido estas historias a millones o incluso a miles de millones de personas.

Como profesor de antropología, he pasado mi vida estudiando el comportamiento humano, la biología y las culturas. Y he estudiado la evolución de animales y humanos. Trabajo en la realidad, no en la fantasía, dice Michael A. Little, profesor Emérito de Antropología en la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York.

“Entiendo por qué estas criaturas nos fascinan; son intrigantes, mágicos y, a veces, aterradores. Sin embargo, todos tienen una cosa en común. Apelan a la imaginación. La gente desea que existan”.

Algunos dicen que la criatura se parece a una salamandra; otros dicen una ballena o una foca. Pixabay

La leyenda del lago Ness

Una leyenda es del norte de Escocia en el Reino Unido, donde se encuentra un lago de agua dulce frío, turbio y misterioso llamado Loch Ness. "Loch" se pronuncia como "cerradura". La palabra significa "lago" en el idioma escocés.

El lago Ness es bastante grande: aproximadamente 23 millas de largo (37 kilómetros), una milla de ancho (1600 metros) y muy profundo (788 pies, o 240 metros, en su punto más profundo). Las leyendas sobre el lago datan de hace casi 1500 años, cuando un monje irlandés, San Columba, se encontró con una bestia en el río que desemboca en el lago Ness. Supuestamente, ahuyentó a la criatura cuando hizo la señal de la cruz cristiana.

En los tiempos modernos, más de 1000 personas afirman haber visto a "Nessie", el nombre que los lugareños le dieron a la criatura hace décadas. Las descripciones varían. Algunos dicen que la criatura se parece a una salamandra; otros dicen una ballena o una foca.

Normalmente, la visibilidad durante estos avistamientos no era buena. En la mayoría de estos casos, los testigos estaban familiarizados con la leyenda del lago Ness.

Hasta ahora, nadie ha encontrado ninguna evidencia física de una criatura inusual o prehistórica que viva en el lago. Una buena evidencia física podría ser capturar a la criatura, una fotografía clara o un encuentro en el que un biólogo tenga la oportunidad de examinar a la criatura.

Nessie no es un plesiosaurio

A lo largo de los años, algunas personas han evocado pruebas falsas, como huellas, fotografías u objetos flotantes falsos, para engañar a otros y “probar” la existencia del monstruo.

La más conocida de ellas es una fotografía de 1934 de lo que parece ser una criatura de cuello largo y cabeza pequeña.

La imagen de la foto parece un plesiosaurio, un dinosaurio marino de cuello largo y extinto hace mucho tiempo que se parece a las descripciones de Nessie.

La fotografía falsa era en realidad una tosca figura moldeada de un plesiosaurio flotando sobre un submarino de juguete.

Sin embargo, muchas personas creyeron, y aún creen, que la foto es real.

¿Por qué Nessie no es real?

Aquí hay cuatro razones por las que el monstruo del lago Ness, como una momia que camina o un hombre lobo que aúlla, es una criatura imaginaria. Primero, un animal grande que respira aire tendría que salir a la superficie con frecuencia. Eso significa que muchas más personas lo habrían visto.

En segundo lugar, muchas personas han buscado a Nessie, con buzos y sonar, todo sin éxito. Un estudio de 2019 de muestras de ADN recolectadas del lago no sugirió la presencia de un dinosaurio o un reptil grande.

En tercer lugar, la masa de agua del lago Ness existe desde hace solo 10000 años, desde el final del último período glacial en la Tierra. Pero los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Entonces, un dinosaurio prehistórico no podría haber vivido nunca en el lago.

Finalmente, y quizás lo más crítico: para que el monstruo del Lago Ness exista y persista a través del tiempo, una población de estos animales debe reproducirse. Los animales solos viven solo durante su vida, y no durante cientos de años, como sugiere la leyenda.

 

La ciencia encuentra respuestas

Los científicos generalmente pueden demostrar que algo existe, ya sea una planta o un planeta. A menudo es muy difícil demostrar que algo, como un monstruo en un lago, no existe.

Y es comprensible que muchas personas estén intrigadas con el monstruo del lago Ness. Las creencias fantásticas y la creación de mitos parecen ser parte de la forma en que a los seres humanos les gusta pensar.

Pero mediante el uso de la lógica, la experimentación y la investigación, los científicos pueden explorar los misterios del mundo y encontrar respuestas.

Y hay evidencia científica más que suficiente para demostrar que el monstruo del lago Ness vive solo como una criatura de nuestra imaginación.

Artículo original publicado en The Conversation