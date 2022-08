House of the Dragon: Los dragones aterradores han sido durante mucho tiempo parte de muchas religiones, y hay una razón para su atractivo

LONDRES.-El estreno de la precuela de HBO de "Game of Thrones", "House of the Dragon" sin duda traerá más atención al feroz dragón. Los dragones de dos o cuatro patas, que escupen fuego o cambian de forma, con escamas o plumas, fascinan a personas de todo el mundo con su poder legendario. Esto no debería sorprender.

Mucho antes de que "Harry Potter", "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" y otras interpretaciones modernas aumentaran la notoriedad del dragón en el siglo XXI, los artefactos de civilizaciones antiguas indicaron su importancia en muchas religiones de todo el mundo.

"Como estudioso de los monstruos, descubrí que los dragones son un símbolo casi universal para muchas civilizaciones. Los científicos han tratado de encontrar explicaciones para el mito de los dragones, pero su existencia perdurable es testimonio de su poder narrativo y misterio", dice Emily Zarka, instructora de Inglés en la Universidad Estatal de Arizona.

Dragones antiguos, historias antiguas

Las religiones y culturas de todo el mundo están llenas de tradiciones sobre dragones. De hecho, en la gran mayoría de las religiones, existe un tropo mítico que algunos estudiosos llaman Chaoskampf, una palabra alemana que se traduce como lucha contra el caos. Este término, utilizado por los mitólogos, se refiere a un motivo omnipresente que involucra a un personaje heroico que mata a un "monstruo" primordial del caos, a menudo con características serpenteantes o de dragón y un tamaño enorme que empequeñece a los humanos.

Los dragones pueden simbolizar el caos del mundo natural. Pixabay

Un ejemplo antiguo se encuentra en el "Enūma Eliš", un texto de creación babilónico de alrededor de 2000 a 1000 años antes de Cristo.

En el texto, Tiamat, la deidad primordial femenina del agua salada y matriarca de los dioses, da a luz 11 tipos de monstruos, incluido el dragón. Si bien la propia Tiamat nunca se describe como un "dragón", algunos de sus hijos o "monstruos" incluyen varios tipos diferentes de dragones con referencias explícitas a sus hijos dragones. La iconografía evolucionó más tarde de modo que su apariencia comenzó a adquirir rasgos serpentinos, vinculando su imagen con otro famoso depredador mitológico con garras, el dragón.

El dragón, señor de los animales escamosos, representa uno de los cuatro animales de la mitología china correspondientes a direcciones y estaciones. Pixabay

Dragones en China y otras culturas

La presencia del dragón en China, donde se le llama Long, también es antigua e integral de varias tradiciones culturales, espirituales y sociales.

Los dragones son miembros del zodíaco chino, una de las criaturas guardianas sagradas que componen los Cuatro Animales Benévolos y justifican las dinastías imperiales. Diferentes tipos de estos seres acuáticos, inteligentes y semidivinos forman una jerarquía en la antigua cosmología china y aparecen en los mitos de creación de varias tradiciones indígenas.

Cuando los misioneros jesuitas reintrodujeron el cristianismo en China en el siglo XVI, la existencia del dragón no fue cuestionada. En cambio, se asociaron con una explicación más occidentalizada: el diablo.

Hoy en día, los dragones se celebran y veneran en las tradiciones budista, taoísta y confucianista como símbolos de fuerza e iluminación.

Los dragones también aparecen en las religiones de Anatolia, los mitos sumerios, las sagas germánicas, las creencias sintoístas y las escrituras abrahámicas. La presencia repetida e importante de la criatura en las religiones y culturas globales plantea una pregunta interesante: ¿Por qué aparecieron los dragones?

Poder simbólico

Una teoría propuesta desde hace mucho tiempo es que existen explicaciones naturales para los dragones. Eso no quiere decir que las bestias del mito existieran en la vida real, sino que los fósiles, los animales vivos y las características geológicas que existen en el mundo natural inspiraron su creación.

El autor y científico ganador del Premio Pulitzer, Carl Sagan, escribió un libro sobre el tema, argumentando que los dragones evolucionaron a partir de una necesidad humana de fusionar la ciencia con el mito, lo racional con lo irracional, como parte de una respuesta evolutiva a los depredadores reales. Sus pensamientos son una expansión de las ideas propuestas a partir del siglo XIX o antes, ya que los fósiles recién descubiertos se vincularon con representaciones de dragones en todo el mundo.

Los restos totales o parciales de numerosas especies extintas pueden explicar los atributos físicos de los dragones. En 2020, dos académicas, DorothyBelle Poli y Lisa Stoneman, incluso propusieron que los restos fosilizados de Lepidodendron, una planta parecida a una escama, podrían estar detrás de la presencia global de dragones.

La corteza fosilizada en forma de escamas de Lepidodendron podría informar la mitología del dragón. Foto: Ghedoghedo

Los encuentros humanos con lagartos voladores, peces remo, cocodrilos, víboras cornudas del Sahara, serpientes grandes y ciertas especies de lagartos y aves también se han propuesto como posibles explicaciones para la tradición de los dragones, dada su semejanza física con diferentes dragones.

Los estudiosos también han citado procesos geológicos naturales como explicaciones de la tradición de los dragones, especialmente cuando están asociados con desastres naturales. Los dragones que escupen fuego, por ejemplo, podrían ser una explicación de los misteriosos incendios que los observadores intentaron racionalizar como la llama de un dragón. Las ventilaciones de gas natural, el metano producido a partir de materia en descomposición y otras fuentes de depósitos subterráneos de gas pueden producir un incendio si se encienden accidentalmente. Antes de que la mecánica de la combustión se entendiera completamente, tales eventos se consideraban indicadores de la presencia de un dragón, proporcionando una causa para lo aparentemente inverosímil.

Los dragones que escupen fuego, por ejemplo, podrían ser una explicación de los misteriosos incendios. Pixabay

Dragones eternos

Una razón perdurable por la que los dragones continúan apareciendo en nuestro mundo podría ser porque representan el poder de la naturaleza. Las historias sobre personas que domestican dragones pueden verse como historias sobre la capacidad de los humanos para dominar fuerzas que no siempre se pueden controlar.

Obtener el control de un dragón subraya la idea problemática de que los humanos son superiores a todos los demás animales en la naturaleza. Los dragones desafían el concepto de supremacía biológica humana, planteando preguntas sobre qué significa si los humanos se vieran obligados a reposicionarse como miembros menores de la cadena alimentaria.

"Creo que lo que es más importante, la belleza, el terror y el poder del dragón evoca misterio y sugiere que no todos los fenómenos se explican o comprenden fácilmente", señala Zarka.

Artículo original publicado en The Conversation