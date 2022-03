Envía foto desde playa nudista y su mamá por error la sube a WhatsApp

Una joven fue a una playa nudista, se tomó una foto y se la envió a su madre, por error la progenitora la subió a sus historias de WhatsApp.

En una cuenta de TikTok se dio a conocer la historia , como contexto, según su narración, visitó una playa nudista y se le ocurrió compartir el momento con una foto que le envió a su mamá.

“Llegué y me sentí en mi hábitat natural porque amo estar desnuda y me tomé una foto, we, encuerada. Y se la mandé a mi mamá porque me dio risa, literal esa foto la tenía yo y mi mamá y nadie más. No se la mandé a nadie ni a mi novio, a nadie”, dijo la joven entre risas.

Al día siguiente su mamá se comunicó con ella para alertarla que unas personas –papás de uno de sus amigos– habían visto su foto. Aunque en un inicio, pensó que quizá la habían hackeado, no tardó mucho en descubrir lo qu realmente estaba pasando.

Te puede interesar: Influencer descubre infidelidad con foto que le mandó su novio usando Live Photo

“Hoy en la mañana me despierto y me marca mi mamá de que ‘amor ¿a quién le mandaste esa foto? Me la están mandando todos mis amigos’, o sea señores y señoras. De verdad pensé que alguien más me la había tomado, pero mi mamá me dijo que ‘es exactamente la foto que me mandaste a mi’. Vimos que los únicos que le contestaron fueron unos papás de uno amigos de nosotros de la secundaria”, explicó la joven.

La joven que acompañaba a la protagonista de esta historia explicó que le marcaron al amigo de secundaria para averiguar lo que había pasado y se dieron cuenta que en realidad la mamá de la protagonista de esta historia fue quien subió la foto a las historias de WhatsApp.

“Le marcamos –al amigo de la secundaria– , nuestro compa bien modorro y yo de ‘oye fíjate que tus papás tienen mis nudes’ y nos dice qué raro, déjame les pregunto qué pedo. Entonces ya me pone ‘oye ya me dijo mi papá que la foto la subió Moni a sus historias de Whats’”, contó la joven.

Finalmente, la joven explicó que aunque la imagen se eliminó, sí fue una experiencia desagradable.

“Contexto, mi mamá subió mi foto a sus stories. O sea de verdad, los papás con tecnología así. La peor experiencia de mi vida. Mi mamá me iba a arruinar la vida para siempre”, dijo.

La historia se volvió viral, pues muchos aseguraron que a veces las personas de otras generaciones pueden cometer este tipo de errores, indica Milenio.

“Las mamás no pueden usar en cel sin la supervision d eun adolescente”; “jajajajajajajajajaja me paso sólo que fue mi hijo que subió mis fotos en calzones”; “Coleccionando experiencias wow”; “que random todo”, se lee entre las reacciones.