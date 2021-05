El video viral 'Charlie Bit My Finger' será eliminado de YouTube

YouTube tendrá que eliminar próximamente el video viral 'Charlie Bit My Finger' ('Charlie me mordió el dedo'), con más de 881 millones de vistas, tras su venta como token no fungible (NFT) por 760.999 dólares.

El clip de 55 segundos fue subido a la plataforma en 2007 y muestra al entonces bebé Charlie Davies-Carr mordiendo el dedo de su hermano mayor Harry, quien, con un característico acento británico, grita y le dice a su hermanito cuánto le duele.

El video todavía se puede ver y descargar si se dispone del enlace, pero el nuevo dueño de las imágenes reclama ahora los derechos del original.

El comprador anónimo 3fmusic es ahora el propietario único de la grabación y podrá crear más contenidos a partir de esta.

La web de la subasta afirma que "tendrá la oportunidad de crear su propia parodia del video con las estrellas originales, Harry y Charlie", que ahora tienen 17 y 15 años, respectivamente.

La familia espera que el dinero obtenido con la venta ayude a garantizar el futuro de sus hijos. "Significa que Harry irá a la universidad y tendrá un buen sitio para quedarse y no necesitará trabajar en un bar", dijo su padre Howard Davies-Carr a CBS News. "La educación tiene prioridad", comentó Charlie sobre cómo planea invertir sus ganancias.

¿Qué son los NFT?

Los tokens no fungibles son activos criptográficos basados en la tecnología 'blockchain', con códigos de identificación y metadatos únicos que los distinguen entre sí. Puede tratarse de un dibujo, una animación, un extracto de audio o video, una foto o incluso un tuit auténtico al que se le atribuye la cualidad de coleccionable. La mayoría de los NFT se lanzan actualmente en Ethereum, una de las plataformas de 'blockchain' más populares, que tiene dos estándares oficiales para la creación de estos tokens.