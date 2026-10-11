“En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona”: la visión de Alfred Hitchcock sobre un cine futurista en el que cada espectador podría convertirse en el protagonista de una película

Alfred Hitchcock imaginó un cine en el que el público pudiera convertirse en protagonista. Foto: Fred Palumbo / Library of Congress

En una entrevista de 1964, el director de Psicosis imaginó que, hacia el año 3000, una especie de hipnosis colectiva permitiría a los espectadores elegir un personaje y experimentar sus emociones como propias.

El director británico Alfred Hitchcock imaginó un futuro en el que las personas entrarían a una sala oscura para vivir una película en primera persona, como si fueran los protagonistas de la historia.

Durante una entrevista en 1964, planteó que, hacia el año 3000, el entretenimiento podría recurrir a una especie de hipnosis colectiva y transmitir las experiencias de los personajes mediante telepatía, una idea con la que anticipó una forma radicalmente distinta de experimentar el cine.

La visión de Hitchcock sobre el cine del futuro

Hitchcock, reconocido por sus películas de suspenso e intriga, explicó que los espectadores podrían elegir qué personaje querían ser antes de entrar a una experiencia cinematográfica. En lugar de observar a los actores en una pantalla e identificarse con ellos, las personas vivirían directamente las emociones y situaciones de la historia.

“En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona, se convertirían en ella. Y, al comprar la entrada, elegirían qué personaje quieren ser”, explicó durante la entrevista con la cadena canadiense CBC.

Según su planteamiento, una vez dentro de ese auditorio oscuro, el público experimentaría la historia a través de algún tipo de transmisión telepática.

Así, podría sentir la angustia de los personajes o disfrutar de una historia romántica como si formara parte de ella. Al terminar la experiencia, se encenderían las luces y todo habría concluido.

En una entrevista, Hitchcock describió una experiencia cinematográfica futurista en la que los espectadores elegirían qué personaje ser y vivirían la historia en primera persona. Magnific

Una experiencia que prescindiría de los actores

La propuesta de Hitchcock también planteaba una pregunta sobre el papel de los intérpretes en el cine. El director sugirió que una experiencia de ese tipo podría hacer innecesaria su participación, pues el espectador viviría la historia directamente, en lugar de verla representada por otras personas.

Para ilustrar esa idea, recordó una frase que había dicho anteriormente sobre Walt Disney: “Walt Disney sabe qué hacer con respecto a los actores: si no le gustan, los desecha”.

La reflexión formaba parte de su manera de pensar en las posibilidades del medio cinematográfico y en cómo podrían cambiar las formas de contar historias con el paso del tiempo.

Hitchcock, uno de los grandes directores que no ganó el Oscar a Mejor dirección

La visión de futuro de Hitchcock se suma a una trayectoria que dejó una huella importante en el cine. El realizador británico contribuyó a desarrollar y popularizar recursos técnicos y narrativos como el dolly zoom, el montaje asociativo y el falso plano secuencia.

Aunque su película Rebeca ganó el Oscar a Mejor película en 1941, Hitchcock nunca obtuvo la estatuilla a Mejor director, pese a recibir cinco nominaciones en esa categoría. Entre las películas por las que fue nominado figuran Rebeca (1940), Náufragos (1944), Recuerda (1945), La ventana indiscreta (1954) y Psicosis (1960).

Su propuesta de 1964 muestra cómo el director imaginaba una transformación profunda del cine: pasar de observar una historia desde una butaca a experimentar sus emociones como si cada espectador ocupara el lugar de uno de sus personajes.