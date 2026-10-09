En 2007, un niño de 9 años convirtió una tarea escolar sobre el cambio climático en un movimiento internacional que ya ha plantado más de 36 millones de árboles y busca contribuir a recuperar un billón

Felix Finkbeiner plantó su primer árbol en 2007, cuando tenía nueve años. La iniciativa que nació de una tarea escolar se convirtió en Plant-for-the-Planet, una organización que impulsa la restauración de bosques y busca contribuir a recuperar un billón de árboles.

Felix Finkbeiner inició su proyecto en Alemania cuando todavía estaba en primaria. Casi dos décadas después, la organización Plant-for-the-Planet participa en iniciativas de restauración forestal, financia nuevas plantaciones y promueve la recuperación natural de los bosques

El 28 de marzo de 2007, Felix Finkbeiner, un niño alemán de nueve años, plantó un árbol en el patio de su escuela como parte de una iniciativa para llamar la atención sobre el cambio climático. Lo que comenzó como una actividad escolar se transformó con el tiempo en un movimiento que promueve la restauración de ecosistemas y la participación de niños y jóvenes en la protección del medioambiente.

De acuerdo con información de AS, Finkbeiner se interesó por la crisis climática mientras preparaba un trabajo escolar. Durante su investigación conoció la labor de Wangari Maathai, activista keniana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, cuyo movimiento impulsó la plantación de millones de árboles y la participación de mujeres en la conservación ambiental.

La experiencia inspiró al niño a plantear una meta para estudiantes de distintos países: que los niños del mundo participaran en la plantación de árboles. Su primera acción tuvo lugar en su colegio, en Alemania, y posteriormente dio origen a Plant-for-the-Planet, una organización dedicada a impulsar proyectos de restauración forestal.

Cuántos árboles ha plantado la organización

Casi dos décadas después de aquella primera plantación, Plant-for-the-Planet informa que ha plantado más de 36 millones de árboles en sus propios proyectos. Además, mediante su plataforma, ha contribuido a financiar la plantación de más de 110 millones de árboles.

Estas cifras corresponden a actividades diferentes: una contabiliza los árboles plantados directamente en proyectos de la organización y la otra refleja las plantaciones financiadas a través de su plataforma. Por ello, no deben interpretarse como una sola cifra de árboles plantados directamente por su equipo.

La iniciativa también ha desarrollado proyectos de restauración en países como México, Ghana y España, con acciones que dependen de las condiciones de cada territorio y del estado de sus ecosistemas.

Finkbeiner llevó su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando tenía 13 años. Actualmente, continúa vinculado a las labores de restauración y conservación de la organización.

Por qué el objetivo es recuperar un billón de árboles

La meta de recuperar un billón de árboles forma parte de un objetivo global de restauración forestal. No significa que Plant-for-the-Planet vaya a plantar por sí sola todos esos ejemplares, sino que busca contribuir a un esfuerzo más amplio para recuperar bosques y ecosistemas degradados.

La restauración puede realizarse de distintas maneras. En áreas donde todavía existen semillas en el suelo y hay bosques sanos cerca, la vegetación puede regenerarse de manera natural si se eliminan las causas que impiden su crecimiento. En terrenos muy degradados, en cambio, puede ser necesario plantar nuevos árboles y mantener cuidados durante su desarrollo.

La elección de cada método depende de factores como el suelo, el clima, la disponibilidad de agua y las especies nativas. Por eso, recuperar un bosque no consiste únicamente en plantar árboles, sino en crear las condiciones para que el ecosistema pueda mantenerse y regenerarse a largo plazo.

El chocolate también ayuda a financiar la reforestación

Una de las vías de financiación de la iniciativa está relacionada con el consumo de chocolate. En 2012, Plant-for-the-Planet lanzó The Change Chocolate, un producto vinculado a la recaudación de fondos para proyectos de plantación.

Según la organización, las ventas de este chocolate han contribuido a financiar la plantación de más de 10 millones de árboles. El modelo busca convertir una compra cotidiana en una forma de apoyar actividades de restauración ambiental.

La contribución, sin embargo, depende de los mecanismos de financiación y de los proyectos respaldados. Comprar un producto asociado a una iniciativa ambiental no sustituye otras medidas necesarias para reducir el impacto climático ni garantiza por sí solo la recuperación de un bosque.

Plantar árboles no sustituye la reducción de emisiones

Aunque los árboles absorben dióxido de carbono durante su crecimiento, la organización advierte que la restauración forestal no puede reemplazar la reducción de las emisiones producidas por los combustibles fósiles.

También es importante conservar los bosques existentes. Un árbol recién plantado necesita muchos años para crecer y almacenar carbono, mientras que los árboles maduros ya contienen reservas acumuladas durante décadas. La tala y la degradación de bosques pueden liberar parte de ese carbono y afectar la biodiversidad.

La historia de Finkbeiner muestra cómo una iniciativa escolar puede crecer hasta convertirse en un proyecto internacional. No obstante, alcanzar objetivos de restauración a gran escala requiere proteger los ecosistemas que permanecen en pie, recuperar las áreas degradadas y reducir las causas del calentamiento global.

El reto, por tanto, no se limita a contar árboles plantados, sino a conseguir que los bosques recuperados sobrevivan, crezcan y mantengan sus funciones ambientales con el paso del tiempo.