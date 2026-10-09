El resanador plástico que se aplica directo sobre la grieta, resiste las lluvias y se ha vuelto una solución práctica contra goteras y humedad en techos

Cemento plástico acrílico listo para usar que permite resanar grietas y prevenir filtraciones antes de impermeabilizar. Foto: Especial

Se trata de un cemento plástico acrílico listo para usar que ayuda a sellar fisuras, juntas y puntos críticos del techo, funciona como paso previo a la impermeabilización y soporta la humedad y los cambios de temperatura.

Durante la temporada de lluvias, las goteras, filtraciones y grietas se convierten en uno de los problemas más comunes en techos y azoteas.

Antes de impermeabilizar, existe una solución práctica y accesible que permite resanar daños y sellar zonas vulnerables sin complicaciones.

Se trata del IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco, un producto listo para usar, base agua y diseñado para reparar grietas, fisuras y puntos críticos, que se comercializa en Home Depot y otras tiendas de materiales.

¿Qué es el cemento plástico acrílico y para qué sirve?

El cemento plástico acrílico es una pasta flexible que se utiliza para resanar y sellar superficies expuestas a la humedad, especialmente en techos.

Este producto está pensado como un paso previo a la impermeabilización, ya que permite corregir daños que, si se ignoran, pueden convertirse en filtraciones de agua.

Entre sus principales funciones destacan:

Resanar grietas y fisuras

Sellar juntas y traslapes

Corregir puntos críticos en techos

Prevenir goteras y humedad

Reforzar superficies antes de impermeabilizar

¿Por qué ayuda a evitar filtraciones de agua?

Una de sus ventajas más importantes es que contiene fibras de refuerzo, lo que le permite soportar la expansión y contracción natural de las construcciones por cambios de temperatura.

Gracias a su formulación flexible, el material se adapta a los movimientos del techo sin desprenderse, reduciendo el riesgo de que vuelvan a aparecer grietas tras la reparación.

¿En qué superficies se puede aplicar?

El fabricante señala que ofrece buena adherencia sobre distintos materiales comunes en viviendas y comercios, como:

Concreto

Lámina galvanizada

Fibrocemento

Poliuretano

Superficies compatibles con sistemas acrílicos

Además, es un producto libre de asbesto, lo que lo convierte en una opción más segura para trabajos de mantenimiento doméstico.

El resanador se aplica directamente sobre fisuras y juntas del techo para sellar zonas vulnerables a goteras y humedad. Foto: Especial

¿Cuánto cuesta este cemento plástico?

El precio varía según la presentación y el punto de venta:

Galón (3.8 litros): entre 470 y 750 pesos

entre Cubeta (19 litros): entre 1,400 y 1,600 pesos

Los costos pueden cambiar dependiendo de promociones y disponibilidad.

¿Cómo se aplica correctamente?

Para obtener mejores resultados, es importante seguir estos pasos:

Limpiar y secar la superficie, retirando polvo, grasa o humedad. Aplicar el producto con espátula, asegurando que penetre bien en la grieta. En zonas de mayor desgaste, colocar una malla de refuerzo entre dos capas para aumentar la resistencia.

¿Cuánto tarda en secar?

El tiempo de secado es relativamente rápido:

Entre 1 y 3 horas, según el clima y el espesor aplicado.

Después de ese periodo, ya puede continuarse con la impermeabilización. Se recomienda no aplicarlo si hay lluvia, ni con temperaturas menores a 10 °C o mayores a 45 °C.

Una opción económica para reparar antes de impermeabilizar

El IMPAC Cemento Plástico Acrílico Blanco se ha convertido en una solución práctica y accesible para quienes buscan reparar grietas, prevenir goteras y preparar techos antes de impermeabilizar.

Su facilidad de aplicación, resistencia a la intemperie y flexibilidad lo hacen una de las opciones más utilizadas para el mantenimiento preventivo durante la temporada de lluvias.