Una mujer de 28 años adquirió un barco por 340 mil pesos y lo adaptó como vivienda ante la falta de acceso a opciones tradicionales, realizando una renovación completa mientras aprende nuevas habilidades y se ajusta a la vida en el agua
La decisión surge ante la imposibilidad de acceder a vivienda tradicional, permitiendo a Eleanor Sutcliffe vivir de manera más económica y sostenible mientras desarrolla nuevas habilidades y adopta un estilo de vida flotante
Eleanor Sutcliffe, de 28 años, compró un barco de 15 metros de eslora por aproximadamente 340.000 pesos después del final de una relación y ante la dificultad de adquirir otra vivienda cerca de su trabajo. Según información de Infobae, la joven explicó: “Necesitaba pensar de forma innovadora y siempre había querido vivir en una embarcación estrecha”.
El barco fue encontrado en Facebook Marketplace, y aunque Eleanor no tenía experiencia previa en navegación, decidió asumir el proyecto con apoyo familiar. “Mis padres siempre han apoyado cualquier idea rara que he tenido, y mi padre dijo que me ayudaría a renovar una si fuera necesario. Ninguno de nosotros había estado nunca en un barco, pero él es muy bueno con las manualidades y yo siempre he sido bastante práctica y me encanta aprender nuevas habilidades”, relató a What’s The Jam.
Beneficios económicos y comparación con vivienda tradicional
Vivir a bordo ha representado un alivio financiero significativo. Según Eleanor, los gastos totales del barco, incluyendo tarifa de amarre, licencia, seguro y combustible, suman poco menos de 11.600 pesos al mes, mientras que alquilar un piso cerca de su trabajo costaría aproximadamente 17.400 pesos mensuales o más, según información de Infobae.
Renovación integral y vida a bordo
El Dartline de 1986 requería una renovación completa. Con un presupuesto total de 230.000 pesos para el interior, Eleanor ya ha invertido unos 184.000 pesos. “Me enamoré de mi barco la primera vez que lo vi. Estaba un poco destrozado, pero me encantó la idea de intentar devolverle su antiguo esplendor”, indicó.
Incluso, se mudó antes de concluir los trabajos: “Viví allí mientras todavía estábamos construyendo los muros”. La renovación incluyó:
- Tratamiento de metal y aislamiento nuevo
- Paredes y pisos nuevos
- Construcción de cocina
- Instalación de cama con almacenamiento
- Reinstalación de chimenea y estufa de leña
Retos del estilo de vida flotante
Vivir en un barco también implica dificultades propias del entorno: “Hace frío en invierno. Este año tuve mi primera tormenta de nieve a bordo y fue un suplicio”, comentó Eleanor. Recibir invitados puede ser complicado por espacio limitado: “Algunas veces he servido la cena en la azotea porque nos hemos quedado sin espacio adentro”.
Liderar el proyecto de renovación mientras trabaja a tiempo completo como bombero ha sido exigente, pero ha permitido a Eleanor adquirir numerosas habilidades nuevas, según información de Infobae.
Vida comunitaria y sostenibilidad
Actualmente, el barco permanece amarrado en un puerto deportivo, aunque Eleanor planea navegar más una vez finalizadas las reformas. “Me encanta tener la opción de mudarme de casa cuando quiera. La comunidad náutica también me parece brillante. Todos son increíblemente serviciales y harán un esfuerzo adicional para brindarte una mano si la necesitas”, indicó.
El estilo de vida flotante también ha reforzado su conciencia ambiental: “Eres mucho más consciente de los residuos que generas y de los recursos que utilizas. Definitivamente me ha enseñado a dar todo por sentado menos y a ser mucho más agradecida”.
Compartir la experiencia
Eleanor documenta su transformación en TikTok, donde cuenta con más de 31.000 seguidores. “Compartir mi viaje en línea también ha sido maravilloso. Muchas personas sienten curiosidad por el estilo de vida”, señaló.
Destacó el apoyo familiar como clave: “He tenido muchísima suerte de que mis padres estuvieran encantados de venir a ayudarme con cualquier proyecto de bricolaje que necesitara. Ninguno de nosotros es un profesional cualificado, pero nos hemos apoyado mutuamente en todo momento”, concluyó.
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