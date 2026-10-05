Los paneles solares que se conectan directamente al enchufe arrasan en Reino Unido tras venderse cientos de kits en semanas, una opción que facilita el autoconsumo a inquilinos y hogares sin una instalación convencional

Los paneles solares enchufables permiten generar electricidad para una vivienda sin recurrir a una instalación fotovoltaica convencional, una alternativa que gana popularidad en Reino Unido.

Los sistemas de hasta 800 W pueden instalarse sin una infraestructura fotovoltaica tradicional y están ganando espacio entre personas que buscan reducir su consumo de electricidad de la red

La energía solar está encontrando una nueva forma de entrar a los hogares en Reino Unido. Los paneles solares enchufables, que permiten introducir la electricidad generada directamente en la instalación de una vivienda, han registrado una demanda mayor a la prevista pocas semanas después de que su uso fuera autorizado bajo las nuevas reglas británicas.

Según información de EcoInventos, Octopus Energy agotó sus primeros 500 kits en apenas dos semanas y tuvo que reponer existencias en dos ocasiones durante menos de un mes. El comportamiento de las ventas muestra el interés por una alternativa que reduce las barreras de acceso a la generación solar, especialmente para quienes viven en departamentos o rentan una vivienda.

¿Cómo funcionan los paneles solares que se conectan al enchufe?

El sistema utiliza componentes similares a los de una instalación fotovoltaica convencional, pero en una configuración mucho más pequeña. Los paneles captan la energía solar y un microinversor transforma la electricidad para que pueda utilizarse dentro de la vivienda.

Después, el sistema se conecta mediante un cable a un enchufe doméstico compatible, desde donde la electricidad generada entra a la instalación de la casa.

La energía producida se aprovecha primero para cubrir el consumo que exista en ese momento. Por ejemplo, si los paneles generan 500 W mientras la vivienda utiliza 700 W, la generación solar cubriría aproximadamente 500 W y los 200 W restantes continuarían llegando de la red eléctrica.

Por eso, el beneficio depende en buena medida de utilizar la electricidad mientras los paneles están produciendo. Equipos como el refrigerador, el router, computadoras, televisores o aparatos que permanecen en espera pueden aprovechar esa generación durante el día.

Estos sistemas, en cambio, no están pensados para cubrir por sí solos el consumo de aparatos de alta demanda como hornos eléctricos, duchas eléctricas o cargadores de vehículos.

¿Cuánto pueden generar y cuánto cuestan?

La regulación británica establece un límite de 800 W de potencia para estos sistemas solares enchufables.

En condiciones favorables, un equipo de esa capacidad puede producir aproximadamente 500 a 800 kWh al año, aunque el resultado depende de factores como la orientación de los paneles, las sombras, la temperatura y la cantidad de horas de sol.

Octopus Energy ofrece sus kits desde 450 libras por un panel y 650 libras por dos, con los elementos necesarios para su montaje.

La compañía señala que el ahorro anual puede ubicarse aproximadamente entre 50 y 150 libras, aunque la cantidad final depende de cuánto de la electricidad producida se consuma directamente en la vivienda.

El Gobierno británico estima que un sistema de 800 W podría cubrir alrededor del 20 % del consumo eléctrico de un hogar promedio y generar un ahorro de hasta 110 libras al año bajo determinadas condiciones.

La mayoría de compradores eligió dos paneles

Los primeros resultados comerciales muestran una clara preferencia por los sistemas de mayor capacidad.

De acuerdo con los datos publicados por Octopus Energy, 89 % de los compradores optó por la configuración de dos paneles.

La respuesta llevó a la empresa a reponer sus productos en dos ocasiones en menos de cuatro semanas después de que el primer lote desapareciera en apenas 14 días.

El interés también coincide con un aumento de 4 % en el límite regulado de precios de la energía en Reino Unido, situación que puede hacer más atractivas las alternativas destinadas a reducir la cantidad de electricidad comprada a la red.

Una alternativa para quienes rentan una vivienda

Una de las principales diferencias frente a una instalación solar tradicional es que estos equipos no requieren necesariamente un tejado propio.

Los sistemas pueden colocarse, dependiendo de las condiciones del inmueble y de las reglas aplicables, en espacios como jardines, terrazas, paredes u otras ubicaciones exteriores adecuadas.

Esto abre una posibilidad para los inquilinos, quienes normalmente enfrentan mayores dificultades para instalar paneles fotovoltaicos permanentes en una vivienda que no les pertenece.

También existe un componente de portabilidad. Mientras una instalación convencional permanece vinculada al inmueble, un kit enchufable puede desmontarse y trasladarse cuando el usuario cambia de vivienda.

La condición fundamental es contar con un espacio seguro y con suficiente exposición solar para colocar los paneles.

Reino Unido cambió las reglas para permitir estos sistemas

El crecimiento de esta tecnología en Reino Unido está relacionado con un cambio regulatorio reciente.

Desde el 27 de agosto de 2026, Gran Bretaña permite oficialmente el uso de sistemas fotovoltaicos enchufables que cumplen con los requisitos técnicos establecidos por las autoridades.

El Gobierno desarrolló una especificación técnica provisional para establecer condiciones mínimas de funcionamiento y seguridad. Los productos deben cumplir con esos requisitos para comercializarse y utilizarse bajo el nuevo marco.

Antes de modificar las reglas se realizaron pruebas con sistemas representativos en instalaciones eléctricas domésticas británicas. Los ensayos evaluaron aspectos de seguridad y funcionamiento, aunque también identificaron diferencias entre productos, entre ellas cuestiones relacionadas con la limitación de la electricidad enviada a la red y la compatibilidad electromagnética.

El límite de 800 W marca una diferencia importante

Aunque los paneles enchufables simplifican el acceso a la energía solar, no equivalen a una instalación fotovoltaica convencional.

Una vivienda puede contar con varios kilovatios de potencia instalada mediante un sistema tradicional en el tejado, mientras que estos equipos están limitados a 800 W bajo las reglas británicas.

Además, los paneles no producen su máxima potencia de manera constante. La generación cambia según la radiación solar, la orientación, las sombras, la temperatura y las características de cada módulo.

Su principal ventaja está en otro punto: permiten comenzar a generar electricidad solar con una inversión y una instalación mucho menores.

Para una persona que renta un departamento o para un hogar que no puede instalar paneles en el tejado, uno o dos módulos pueden convertirse en una forma de reducir parte del consumo eléctrico durante las horas de mayor generación solar.

Octopus prepara una batería para 2027

El siguiente desafío es aprovechar la electricidad que se produce cuando el hogar no está consumiendo suficiente energía.

Sin una batería, una parte de la generación puede no aprovecharse directamente. Por eso, una estrategia consiste en trasladar actividades como lavar ropa o utilizar el lavavajillas a las horas de mayor producción solar.

Octopus Energy prepara una solución adicional para este problema. La empresa tiene previsto lanzar durante el primer trimestre de 2027 la batería Nook Cube, con la que busca ampliar su oferta de autoconsumo doméstico.

Sin embargo, la autorización actual para los paneles solares enchufables no significa que las baterías puedan conectarse de la misma manera de forma automática. Los sistemas de almacenamiento están sujetos a condiciones regulatorias diferentes.

La expansión de los paneles enchufables muestra así una tendencia distinta dentro del autoconsumo: en lugar de depender exclusivamente de grandes instalaciones solares en los tejados, la generación también puede llegar mediante equipos pequeños, relativamente económicos y trasladables, pensados para hogares que buscan reducir una parte de su consumo de la red sin realizar una instalación fotovoltaica convencional.