Expertos revelan cómo usar envases de Tetra Pak en el techo como aislante contra el calor para reducir la sensación térmica hasta 6 °C junto al consumo de energía en el hogar

El tetrapak resultó una opción viable y barata como aislante térmico para combatir las temporadas de calor. |Imagen hecha con Gemini, la IA de Google

El sobrecalentamiento de las viviendas incrementa el uso de electrodomésticos como ventiladores, pero este material puede ser una barata alternativa.

MÉXICO. — El impacto de las altas temperaturas en el hogar destapa un desafío constante durante las temporadas de calor intenso.

El sobrecalentamiento de las viviendas incrementa el uso de electrodomésticos como ventiladores y equipos de aire acondicionado, lo que repercute directamente en la facturación de energía eléctrica.

Ante esta situación, especialista en eficiencia energética y sustentabilidad destacan alternativas accesibles que aprovechan materiales reciclados con el fin de reducir el paso del calor a través de las superficies de las viviendas.

Una de las opciones que ha cobrado relevancia por su bajo costo y fácil instalación es el uso de envases de Tetra Pak colocados en la estructura del techo.

Este método aprovecha las propiedades físicas de los materiales que componen los cartones de bebidas para crear una barrera térmica capaz de disminuir la temperatura interior de las habitaciones de manera significativa.

La composición del material como clave del aislamiento

Los envases multicapa usados originalmente para conservar productos lácteos y jugos están elaborados por una amalgama de cartón, polietileno y una fina capa de aluminio interior.

Según especialistas en construcción sustentable, este último componente es el elemento determinante para frenar el impacto del sol sobre la estructura de las casas.

Reflectividad del aluminio: La capa metálica actúa como un escudo radiante que refleja hasta el 95% de la radiación infrarroja emitida por el sol.

La capa metálica actúa como un escudo radiante que refleja hasta el 95% de la radiación infrarroja emitida por el sol. Capas de polietileno: Funcionan como un sellador impermeable que impide el paso de la humedad hacia las capas inferiores.

Funcionan como un sellador impermeable que impide el paso de la humedad hacia las capas inferiores. Estructura de cartón: Aporta rigidez y añade un grosor mínimo que ralentiza la transferencia de temperatura entre el exterior y el interior.

Cuando los rayos solares impactan de forma directa sobre la losa o las láminas de la vivienda, la superficie absorbe el calor y lo irradia hacia las recámaras.

Al interponer las láminas de este material reutilizado, se interrumpe la conducción térmica antes de que el concreto o el metal transfieran la energía acumulada hacia las áreas habitables.

Paso a paso para preparar la barrera térmica casera

La implementación de esta técnica requiere un proceso sencillo de recolección y acondicionamiento de los envases antes de su colocación. Los técnicos recomiendan seguir un procedimiento básico para garantizar la durabilidad del sistema y evitar problemas higiénicos:

Recolección y limpieza: Reunir envases de leche o jugo limpios. Es fundamental lavarlos minuciosamente con agua y jabón para eliminar cualquier residuo orgánico y dejarlos secar por completo. Corte y despiece: Cortar las pestañas superiores e inferiores del envase y realizar un corte vertical a lo largo de una de las aristas para desplegar la caja, obteniendo una lámina plana y rectangular. Ensamblaje del panel: Unir los bordes de las láminas utilizando cinta adhesiva reforzada o grapas, asegurando que la cara cubierta de aluminio brillante quede orientada de manera uniforme hacia la fuente de calor. Instalación en la estructura: Fijar los paneles en la parte inferior del techo, ya sea sobre un falso plafón o directamente debajo de estructuras de lámina, manteniendo una pequeña cámara de aire entre el techo y el aislante para optimizar el resultado.

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¿Cuáles son los beneficios en la economía del hogar y el consumo eléctrico?

La instalación de un aislante hecho con cartones multilaminados genera impactos medibles tanto en el confort ambiental como en las finanzas del hogar. Al evitar que el techo alcance temperaturas extremas durante las horas de mayor radiación, el ambiente interior se mantiene más fresco por más tiempo.

Reducción de temperatura: Mediciones en viviendas adaptadas con este sistema muestran un descenso de entre 3 °C y 6 °C en la temperatura ambiente de las habitaciones expuestas al sol directo.

Mediciones en viviendas adaptadas con este sistema muestran un descenso de entre en la temperatura ambiente de las habitaciones expuestas al sol directo. Ahorro en electricidad: Al disminuir el calor acumulado, los equipos de enfriamiento requieren operar durante periodos más cortos o con menor nivel de potencia, reduciendo el consumo de energía eléctrica entre un 15% y un 25% mensual.

Al disminuir el calor acumulado, los equipos de enfriamiento requieren operar durante periodos más cortos o con menor nivel de potencia, reduciendo el consumo de energía eléctrica entre un mensual. Reutilización de residuos: El proceso permite desviar residuos sólidos que de otro modo terminarían en tiraderos de basura, extendiendo la vida útil de materiales que tardan décadas en degradarse.

Sondeo realizado sobre un universo de 5,000 personas de diez países. SOLO USO EDITORIAL/EFE (EFE)

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Esta alternativa de aislamiento pasivo se consolida como una solución práctica para familias que buscan mejorar las condiciones de su vivienda sin realizar inversiones cuantiosas en materiales de construcción tradicionales.