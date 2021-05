Tunden a Andrea Meza por “egocéntrica” y “superficial” tras ganar Miss Universo 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de coronarse como Miss Universo 2021, Andrea Meza ha sido un gran ejemplo para muchas jovencitas que quieren alcanzar sus sueños, pero también ha recibido algunas críticas por su actitud en las redes después de ganar el certamen.

Fue el pasado domingo cuando la joven de 26 años de edad, oriunda de Chihuahua, se convirtió en la tercera mujer mexicana en ganar el famoso certamen de belleza Mis Universo, lo cual causó una gran sorpresa para muchos.

Ante tal logro, la ingeniera en software recibió cientos de felicitaciones de sus familiares, amigos y seguidores de las redes sociales, ya que desde el primer instante en que ganó el concurso, no dejó de postear imágenes del momento tan especial para ella.

Muchos de los usuarios tomaron con buen actitud sus publicaciones, pero hubo una en especial que hizo explotar a muchos, en especial, a los que no creen en los concursos de belleza y tienen una opinión distinta a la de Meza.



La tachan de egocéntrica

En una publicación que Andrea Meza realizo el pasado 17 de mayo en su cuenta de Twitter, los internautas se le fueron a la yugular por las palabras que acompañó a la imagen en la que aparece ella misma portando la corona de Miss Universo.

Mi sueño y el de todos los mexicanos se cumplió. #MissUniverse”, escribió Meza.

De inmediato, los usuarios mexicanos de Twitter se ofendieron por el mensaje de la reina de belleza, quien pareciera que quiso decir que todos los mexicanos tienen el sueño de competir y ganar una corona de Miss Universo, y que todos los mexicanos deseaban que ella ganara el certamen.

“Naa, no es mi sueño pasear por una plataforma para que me observen como se observa una cosa que esta en venta…”, “Habla a título personal, a mí no me incluyas en ‘todos los mexicanos’”, “A mí no me incluyas en tus sueños, mis sueños no son superfluos”, fueron algunos de los comentarios que recibió su publicación.

La mayoría de los mexicanos que reaccionaron a Miss Universo 2021 fue que a diferencia de ella, su sueño era tener un país mejor, con buenos gobernantes y una economía más estable.