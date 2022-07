Sigue estos consejos para estar segura en tus vacaciones sin importar a dónde vayas

Ciudad de México. - Al salir de vacaciones solas, las mujeres, en muchos casos, tienen algunos miedos presentes que los hombres ni siquiera tienen que considerar.

Ellos no piensan, ni se cuestionan, los posibles peligros a la hora de salir de viaje. No tienen que pensar que posiblemente se enfrenten al miedo de sufrir violencia de género (acoso, manoseos, acercamientos indeseados y violaciones).

O quizá que puedan ser víctimas de un robo, con o sin violencia, sufrir un accidente o enfermarse, perderse y/o aburrirse (aunque estos miedos sean comunes para ambos sexos).

Las mujeres, solo por ser mujeres, no deberían perderse de una experiencia tan enriquecedora como es viajar solas, por miedo a lo que les puede o no suceder. La solución no es no viajar, sino la prevención.

Para este verano te presentamos una lista de recomendaciones para que puedas salir segura a ese lugar al que siempre quisiste ir, y vivir la experiencia al máximo:

Consejos

Infórmate sobre la cultura y tradiciones del país: Mientras más sepas del lugar a dónde quieres ir (costumbres, vestimenta, religión, entre otros), más segura estarás del éxito de tu aventura. Infórmate en todos lados, no solo en guías de turismo, sino en blogs escritos por mujeres.

Informa siempre a algún familiar sobre dónde estás y tus movimientos. Si puedes, escoge un contacto para compartir tu ubicación en tiempo real.

Nunca camines de noche estando sola, y si lo haces, ve alerta de lo que sucede a tu alrededor.

No te quedes dormida en ningún medio de transporte.

Si conoces a alguien en tu destino, trata de siempre verlos en lugares públicos y no digas dónde te hospedas.

Guarda tu dinero en más de un sitio. Si te quedas en un hostal, no lo dejes en tu maleta.

Realiza copias de tus documentos importantes y mantenlos en diferentes lugares para que puedas reaccionar en caso de que te roben tu bolsa o mochila.

Cuelga un silbato en tu mochila o bolsa para tenerlo a la mano y poder hacerlo sonar en caso de emergencia.

Si vas a salir de noche, planea cómo regresarás a donde te estés quedando, procura no llevar bolsa y mantente alerta sobre tus bebidas.

*Fuente: Mujeres Vivas, Mujeres Libres