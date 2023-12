Salud sexual: Consejos para tener mejores orgasmos femeninos después de los 50 años

Es común que las mujeres tengan problemas para disfrutar las relaciones sexuales mientras su edad avanza; sin embargo, una experta en salud ha afirmado que el envejecimiento no tendría por qué afectar negativativamente la acción en el dormitorio (o el resto de la casa).

La doctora Usha Rajagopal, cirujana plástica certificada y directora médica del Centro de Cirugía Plástica y Láser de San Francisco, mencionó en una entrevista al NY Post que "a medida que las mujeres envejecen, factores como cambios hormonales pueden afectar la excitación y el placer".

La sequedad vaginal y cambios en la laxitud y las sensaciones vaginales son algunas de las quejas más comunes a medida que las mujeres envejecen; no obstante, eso no significa que el sexo no pueda serguir siendo divertido y placentero.

Todo eso se puede solucionar", señaló la experta.

Remedios para que el sexo siga siendo placentero para las mujeres en el envejecimiento

Los remedios para la sequedad vaginal pueden ser tan simples como comprar una crema de estrógeno recetada o un lubricante de venta libre, mientras que los cambios en la laxitud y la sensación vaginal probablemente requerirán tratamientos más intensos, como The O Shot, que utiliza plasma rico en plaquetas (PRP) como una forma no invasiva de rejuvenecer y amplificar la sensación sexual.

Asimismo, una labioplastia puede proporcionar resultados transformadores que mejoren la función y la apariencia de la vagina.

La vida sexual después de los 50 puede ser liberadora

Algunas mujeres descubren que su vida sexual a los 50 años puede ser liberadora", dijo al NY Post la Dra. Juliana Hauser, miembro del consejo asesor de Kindra.

“En este punto, saben lo que les gusta y lo que no les gusta, pueden sentirse más empoderadas para hablar sobre lo que quieren y ya no tienen que preocuparse por quedar embarazadas (en caso de que sean heterosexuales), lo que les permite explorar sus propios cuerpos con mayor libertad y menos inhibición”, explicó.

De hecho, alrededor del 70% de las mujeres de 50 años o más afirman disfrutar del sexo, según nuevos datos de una encuesta realizada por Harris Poll para Kindra, que vende suplementos y alivio para la menopausia sin estrógeno.

Una caja de "herramientas sexuales"

Hauser recomienda que las mujeres mayores de 50 años creen una caja de herramientas sexuales con productos, juguetes y accesorios para promover el placer para ellas y sus cuerpos.

He descubierto que el factor número uno para que las mujeres tengan una vida sexual más satisfactoria después de los 50 es dedicar tiempo y propósito a descubrir lo que quieren y lo que no quieren, por qué es así y vivir los términos en los que desean”, dijo. "La agencia sexual es el factor decisivo para lograr una sexualidad plena".

Los 5 consejos de Hauser para tener "mejores orgasmos" después de los 50

Infórmese: la educación sexual es más que simples actos sexuales y debe explorarse de manera integral. Haga el ejercicio de los cuatro cuadrantes: dibuje dos líneas en una hoja de papel, una horizontalmente por el medio y otra verticalmente por el medio. En el primer cuadrante, coloque las cosas que ha hecho y que desea seguir haciendo o hacer más; en el segundo, escriba cosas que ha hecho y otras que no quiere hacer o volver a hacer; en el tercero, anote cosas que aún no ha hecho pero que te gustaría probar, o que son un “tal vez”; y en el último, enumere las cosas que no ha hecho y que son un rotundo “no”. Sea su propia defensora: Infórmese, hágase preguntas y no se conforme con que le digan “no” a las cosas que desea cambiar. Consiga un mentor o mentora: hable con alguien dispuesto a hablar sobre su vida sexual y su envejecimiento para "decirle cómo son" desde su experiencia, a través de sus ojos. Deberían poder responder preguntas con seriedad y honestidad. Practique la agencia sexual: La agencia sexual genera confianza en usted misma y en sus decisiones, fortalece la comprensión de quién es usted como individuo único, atrae personas comprensivas y confiables, y garantiza que sepa que en cualquier circunstancia dada, sus deseos y necesidades importan. tanto como el de todos los demás.

¿Por qué las relaciones sexuales lésbicas suelen dar más placer a las mujeres que las heterosexuales?

Un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior arrojó luz sobre la relación entre orientación sexual y la frecuencia de orgasmos, donde más de 52 mil adultos en Estados Unidos participaron, revelando resultados que contradicen la idea de que la heterosexualidad garantiza una experiencia sexual más placentera.

Los datos muestran que las mujeres lesbianas superan a las mujeres bisexuales y heterosexuales en la frecuencia de orgasmos.

La investigación sugiere que la cultura y los tabúes pueden influir significativamente en las experiencias íntimas, especialmente entre heterosexuales. La disparidad de resultados entre mujeres lesbianas y bisexuales/heterosexuales planteó preguntas sobre la influencia cultural en la sexualidad femenina.

Además, la investigación reveló una tendencia inversa entre hombres y mujeres: los heterosexuales masculinos tienen más orgasmos, mientras que en las mujeres heterosexuales ocurre lo contrario .

Estos resultados podrían indicar diferencias en la atención y enfoque hacia el placer del compañero o compañera entre géneros. Recuerda que el sexo con penetración no garantiza que sea satisfactorio.

Así que, como ya viste, la edad no tiene que ser un obstáculo para seguir disfrutando de las relaciones sexuales. ¡Atrévete a explorar diferentes cosas y libérate!

