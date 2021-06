Refutan al príncipe Harry: revelan fotos de él y su papá en bicicleta

Al parecer, el príncipe Harry está en problemas. Como parte de las explosivas 'verdades' que ha dicho en televisión estadounidense con Oprah Winfrey, el duque de Sussex aseguró que en sus años de infancia nunca pudo salir de paseo en bicicleta con su papá, Carlos de Gales, pero unas fotos que han salido a la luz demuestran lo contrario.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Para mí, lo más sobresaliente es colocarlo (a Archie, su hijo) en la parte trasera de la bicicleta en su pequeño asiento de bebé y llevarlo a pasear, que es algo que nunca pude hacer cuando era joven.

Puedo sentarlo en la parte de atrás, y él tiene los brazos extendidos y me dice, 'Guau'", aseguró el príncipe Harry.

Pero la historia dice lo contrario: unas fotos de 1990 han resurgido en las que vemos al pequeño Harry sentado en el asiento de bebé sobre la bicicleta de su papá, el príncipe Carlos, quien también acompaña a su hijo mayor, el príncipe William.

En otra foto vemos también al príncipe Carlos jalando a su pequeño hijo quien estaba sentado en un carrito atorado en una extensión de la bicicleta. Esa imagen es de 1988.

En la entrevista más reciente del príncipe con Oprah para el documental "The Me You Don't See", Harry volvió a hablar de su papá, el príncipe Carlos: "Mi padre solía decirme cuando era más joven: 'bueno, fue así para mí, entonces va a ser así para ti'". Hasta el momento, Carlos de Gales no ha hablado al respecto.

Las otras 11 declaraciones del príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey

Meghan Markle aseguró que no investigó al príncipe Harry en la web

Meghan confesó que no sintió nervios de conocer a la reina Isabel II

Meghan y Harry de Sussex se casaron tres días antes de la boda real

La esposa del príncipe Harry comentó que se sintió más sola que nunca

Meghan aseguró que la familia real se preocupó del color de piel que tendría Archie y que le negaron el título de príncipe

Harry confesó que vio en su esposa que la historia de su mamá, la princesa Diana, se repetía

Meghan 'googleaba' cómo quedar bien con la familia real

"Mi papá y mi hermano están atrapados", dijo Enrique de Sussex

Harry acusa que su familia le cortó el dinero

Meghan y Harry aseguran que la reina sabía que ellos renunciarían a sus roles senior