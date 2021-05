Oprah Winfrey reveló que fue violada por su primo, a los 9 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Oprah Winfrey, de 67 años de edad, reveló que cuando tenía nueve, fue abusada sexualmente por uno de sus primos y su tortura duró alrededor de tres años.

Fue durante el primer capítulo de su programa de salud mental que la empresaria lanzó por Apple TV+, junto al príncipe Harry, “The Me You Can’t See”, que confesó haber sido abusada por su primo de 19 años de edad.

Con lágrimas en los ojos, la presentadora de televisión destacó que en aquel entonces ignoraba de dónde venían los bebés y qué era tener sexo, hasta que lo descubrió de la peor manera a muy temprana edad.

No sabía qué era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, expresó.

Oprah destacó que los abusos por parte de su primo se presentaron por más de tres años, situación que tuvo que aceptar porque no le quedaba de otra.

“Es algo que acepté: Que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, agregó.



No fue la primer a vez

Oprah Winfrey es considerada una de las mujeres más influyentes e importantes de los Estados Unidos, ya que representa la voz de muchos ciudadanos de su país, en especial las personas de color, a quienes defiende constantemente por la discriminación racial a la que se enfrentan diariamente.

Siendo la mujer fuerte que hoy en día es, no es la primera vez que Winfrey revela que fue abusada sexualmente, ya que en una de las ediciones de 1986 de su programa de televisión, “The Oprah Winfrey Show”, aseguró que había sido violada por uno de sus tíos.

Además, también confesó que había sido víctima de maltrato infantil por parte de su abuela, luego de haber sido abandonada por su madre.

“Lo único que todavía me hace llorar, seis décadas después de mi vida, es evocar cuando me mudé por primera vez a Milwaukee desde el condado de Attala, Misisipi, y nunca antes había estado lejos de mi abuela y de repente me pusieron en un coche a Milwaukee y me dijeron: ‘No volverás a ver a tu abuela y ahora vas a vivir con tu madre’”, platicó.

La estrella de televisión destacó que no conocía a Vernita Lee, su mamá, ya que había emigrado hacia el Norte para trabajar con una persona de “piel muy clara”, con quien se tuvo que ir a vivir y las hacía dormir afuera de la vivienda.

Oprah detalló cómo la mujer la obligó a dormir afuera de la casa mientras ella veía cómo su madre no hacía nada por defenderla y en esos momentos supo que estaba sola.

“Fueron mis maestros los que me salvaron. Durante tantos años en mi vida, ese es el único lugar en el que realmente me sentí amada, porque la conexión con cualquiera que se preocupe por ti marca una gran diferencia. Para mí fueron mis maestros”, finalizó.