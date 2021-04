Oprah Winfrey afirma que también se sorprendió cuando Meghan Markle hizo revelaciones sobre la Familia Real

LOS ÁNGELES, California.- Tras el escándalo derivado de las declaraciones de los duques de Sussex sobre supuestos abusos y discriminación por parte de los miembros de la Familia Real, de Inglaterra, Oprah Winfrey aseguró que ella quedó igual de sorprendida que todos.

Durante el lanzamiento del canal de Nancy O'Dell en “talkhoplive”, Oprah promocionó su libro “What Happened To You?”, que habla sobre trauma, resiliencia y curación, y aprovechó para dar su opinión por primera vez, con lo sucedido en la explosiva entrevista que hizo a Meghan Markle y el príncipe Harry.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No tenía idea de que tendría el impacto reverberante que ha tenido y sigue teniendo. Me preparé mucho para eso”, dijo, admitiendo que estaba sorprendida que Meghan y Harry fueran tan abiertos en televisión, en especial, cuando Meghan hizo las afirmaciones de racismo en contra de su hijo Archie.

Cuando la exactriz de Hollywood platicó que a un miembro de la Familia Real le preocupaba de qué color sería la piel de su hijo cuando naciera, Oprah platicó que sólo pasaba por sus pensamientos que no podía creer lo que estaba escuchando.

"Estoy como: ‘¿Qué? ¿Vas a ir allí? Vas a ir hasta allí", externó Oprah.



No hubo conversación previa

Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes de los Estados Unidos destacó que generalmente acostumbra a platicar previamente con sus entrevistados, pero en este caso, nunca habló con Meghan y Harry, y lo único que sabía es que estaban enfocados a compartir la verdad.

“Siempre que hago entrevistas con alguien por algo que sea significativo, tengo una conversación con ellos antes. No vi a Harry y Meghan antes, pero les envié un mensaje de texto y les dije que la intención es muy importante para mí, dígame cuál es su intención, para que podamos estar alineados con nuestro objetivo. Y nuestra intención compartida era la verdad. Querían poder contar su historia y contarla de tal manera que les permitiera ser lo más sinceros posible”, explicó.

La presentadora, de 67 años de edad, aceptó a su colega que no se llevaría todo el crédito por el impacto de la entrevista, ya que, aunque se considera buena entrevistadora y sabe hacer las preguntas correctas, sus invitados estuvieron dispuestos a hablarlo todo y el impacto no hubiera sido tan grande si los duques no fueran tan abiertos.

“Entonces, no me doy crédito por eso, me doy crédito por hacer las preguntas, pero la razón por la que la entrevista fue la que fue, fue porque respondieron de la manera en que lo hicieron”, apuntó.

La comunicadora indicó que lo que también ayudó a que la entrevista tuviera un impacto explosivo fue que no se filtró la información y el público no sabía lo que la pareja iba a revelar en sus declaraciones.

“Así que recuerdo cuando terminamos de hacer la entrevista y esa entrevista fue de 3 horas y 20 minutos, creo, y me paré y le dije a la tripulación: Todos sabemos lo que se dijo aquí y lo importante que es tener la confianza de la gente que acaba de compartir eso, así que espero que no salgan al mundo y compartan lo que ha sucedido aquí. Y nadie lo hizo”, finalizó.