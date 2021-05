Príncipe Harry explica por qué Meghan Markle logró "dejar atrás" sus pensamientos suicidas

LOS ÁNGELES, California. – En su documental “Lo que no puedes ver de mí”, el príncipe Harry se sinceró sobre la salud mental, su infancia, la pérdida de su madre y su vida de casado. Sobre esto, el duque de Sussex reveló la forma en la que su esposa, Meghan Markle, logró superar sus pensamientos suicidas.



Enrique de Sussex recordó un evento de caridad al que asistió con su esposa cuando ella estaba embaraza de su hijo, Archie, en 2019. El duque reveló que unas horas antes del evento, Meghan se sinceró con el sobre su salud mental.

Meghan decidió compartir conmigo los pensamientos suicidas y los aspectos prácticos de cómo iba a terminar con su vida. Lo que la detuvo fue lo injusto que sería para mí después de todo lo que le pasó a mi mamá, y ahora, estar en la posición de perder a otra mujer en mi vida con un bebé dentro de ella”, expresó el príncipe Harry.

El príncipe Harry confiesa el miedo que sintió al escuchar sobre los pensamientos suicidas de Meghan



“Lo más aterrador para ella fue su claridad de pensamiento. Ella no habría ´perdido la cabeza´. Ella no estaba loca. No se automedicaba, ya fuera con pastillas o con alcohol. Ella estaba absolutamente sobria. Completamente cuerda. Sin embargo, en la tranquilidad de la noche, esos pensamientos despertaron”, añadió Harry.



El príncipe además comentó que esa noche no tuvieron la opción de no asistir al evento, pero que, en el evento, Meghan comenzó a llorar en un momento en que se apagaron las luces. Además, mencionó lo frustrado que se sentía ante esa situación, pues se culpaba por no poder ayudar a su esposa.



El duque de Sussex además recordó que la Familia Real, en lugar de ofrecer su ayuda, intentaron convencerlos de quedarse en Londres, aún cuando se enteraron de los pensamientos suicidas de Meghan.

Meghan habló de su mental en entrevista con Oprah Winfrey



Anteriormente, Meghan se sinceró sobre sus pensamientos en una entrevista con Oprah, donde compartió que, en su momento más vulnerable, la Familia Real no quería que ella recibiera tratamiento.



“Me avergoncé de no decirlo en ese momento y de tener que admitírselo a Harry, especialmente porque sé cuanta pérdida ha sufrido. Pero sabía que, si no lo decía, lo haría. Simplemente ya no quería estar viva. Eso era un pensamiento claro, real, aterrador y constante”, confesó la duquesa de Sussex.