Meghan Markle publicará libro infantil en junio

CIUDAD DE MÉXICO. – La duquesa de Sussex, Meghan Markle, anunció que publicará un libro para niños el próximo mes de junio, el cual está inspirado en un poema que escribió para su esposo un mes después del nacimiento de su hijo, Archie.



“The Bench” habla sobre una historia más personal, en la que, a través de los ojos de una madre, explica el vínculo y los lazos de un padre y su hijo.

El libro contará con ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson y estará disponible a partir del 8 de junio. Para informar la noticia, Meghan lanzó un comunicado, donde expresó que el libro es una historia que captura la multitud de maneras en las que el amor se expresa en una familia moderna.



Mi esperanza ahora es que este libro resuene en todas las familias, independientemente de cómo sean, tanto como lo ha hecho en la mía”, concluyó la duquesa.

La esposa del príncipe Harry también informó que contó con el apoyo de la editorial Random House para llevar a cabo el proyecto, el cual muestra en una de sus ilustraciones de un hombre pelirrojo con uniforme militar levantando a un niño en el aire mientras una mujer llora desde la ventana.



Esta no es la primera vez que Meghan forma parte de un proyecto editorial, pues antes de formar parte de la realeza, se encargaba de un blog de estilo de vida, “The Tig” y compartió ensayos con la revista Times.



En 2018, la duquesa formó parte en la elaboración de un libro de cocina, el cual lleva por título “Juntos: nuestra cocina comunitaria”, que fue creado por mujeres de la cocina comunitaria Hubb, que sufrieron consecuencias por el incendio de la Torre Grenfell en Londres en el año 2017.



Por otro lado, el padre de Harry, el príncipe Carlos de Inglaterra, publicó “The Old Man of Lochnagar” en 1980, un libro que narra la historia de un anciano que vivía dentro de una cueva en los acantilados cercanos a la residencia Balmoral.



Esta publicación la hizo con motivos benéficos, pues todo lo que se recaudó con sus ganancias se donó a causas solidarias.