Príncipe Harry y Orlando Bloom podrían perder amistad por esta razón

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- El estreno de la serie de animación "The Prince" en la plataforma de streaming HBO Max no ha estado exento de polémica, más cuando uno de los personajes principales es el mismo Príncipe Harry, vecino de Orlando Bloom en Los Ángeles.

Pese a que no se trata de la primera serie creada acerca de la familia real británica -otro claro ejemplo es "The Crown"- y probablemente tampoco será la última, el hecho de que la historia gire en torno al príncipe George ha generado algunas críticas entre cierto sector del público, que no ve con buenos ojos que se haya creado un alter ego de dibujos animados de un niño de sólo 8 años.

En la ficción, el hijo mayor de los Duques de Cambridge se comporta como un verdadero snob obsesionado con las redes sociales, que aterroriza a los miembros del servicio y solo respeta a su abuela, aunque el resto de sus allegados no salen mejor librados en dicha sátira.

El príncipe Harry también forma parte de la historia, que le presenta como un hombre adulto que piensa que todos los apartamentos se encuentran dentro de palacios como los que él ha conocido toda su vida.

Tráiler de la serie de animación de #ThePrince que se estrena mañana en EEUU (@hbomax)pic.twitter.com/3lmJ6hL6DH — CROSSOVER de Series �� (@CrossoverSerie) July 28, 2021

¿Vecinos incómodos?

Irónicamente, el actor que pone voz al personaje es nada más y nada menos que Orlando Bloom, uno de los vecinos de los duques de Sussex en la vida real con el que además parecen haber establecido una relación, sino de amistad, al menos cordial desde que el matrimonio se instaló en Santa Barbara.

El pasado mes de mayo Harry reveló que se mantenían en contacto a través de mensajes de texto para avisarse de la presencia de paparazzi en las inmediaciones.

Lo más probable es que el nieto de la Reina Isabel II no se anime a ver la serie, como tampoco ha sido "The Crown", pero sin duda alguien le habrá puesto al corriente de su existencia y de la participación de Orlando en ella.

Quedará pendiente saber la decisión de Harry, si lo sigue apreciándolo como vecino o elige tomar distancia a partir de ahora.