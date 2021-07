“Pensé que ella era una buena persona”, Henry Roper-Curzon rompe el silencio sobre su separación de Hanna Jaff

LONDRES, Inglaterra. – Uno de los temas más controversiales del momento es la separación del aristócrata Henry Roper Curzon, de la socialité mexicana Hanna Jaff, quien hace unas semanas regresó a tierra azteca, donde explicó que había sido víctima de violencia doméstica, racismo y amenazas de muerte por parte de su esposo y de su familia.



En entrevista para el Daily Mail, el aristócrata habló sobre su ruptura amorosa, de la cual expresó que llegó a su fin debido a que Hanna no había sido sincera con él, sobre todo porque en México hizo un “montaje”, señaló, refiriéndose al momento en que dos niños se acercaron a Jaff para agradecerle por enseñarles a hablar inglés, algo que describió como “un momento forzado”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Es un poco aleatorio que una ciudad con millones y millones de personas estén aquí en el momento exacto en que salimos del auto. Y ella me dijo: ´Bueno, tengo muchos admiradores. El incidente de la Ciudad de México fue tan extraño, le cuestioné: ´¿Segura que no les pagaste para que aparecieran?´, me burlaría de ella por el hecho de que constantemente se promocionaba a sí misma”, relató Henry.



La madre de Henry investigó a Hanna



En la entrevista con el medio británico, el aristócrata confesó que fue “completamente engañado” por Jaff, a quien describió como “ambiciosa y no sincera”, por lo que su familia comenzó a investigarla, puesto que estaban preocupados por él, comentó.



Ella (su madre) comenzó a investigar y se sorprendió. Luego, mi hermano y mi hermana comenzaron a hacer lo mismo, luego un amigo de la familia que vive en México ayudó mucho. Todos estaban realmente preocupados. Mi familia me realizó una intervención y me contó todo lo que habían averiguado. Pensé que era una buena persona. Me siento total y absolutamente engañado, me resulta vergonzoso cuando ella hablaba de sí misma y de mi dinero”, señaló.



Al mismo tiempo, Hanna niega cualquier engaño e insiste en que puede probar todas las afirmaciones y declaraciones que ha hecho. La versión de Jaff acusa actos de discriminación por parte de la realeza, amenazas de muerte y una persecución mediática de la que ha sido “víctima” desde su separación de Henry.