Muere André Leon Talley, exdirector creativo de Vogue

CIUDAD DE MÉXICO.- Una triste noticia inundó las redes sociales y los medios de comunicación al informar que el influyente periodista de moda y primer director creativo afroamericano de Vogue, Andre Leon Talley, murió el pasado martes 18 de enero a sus 73 años.

Las primeras horas del miércoles se reportó que Talley perdió la vida en un hospital de White Plains en Nueva York debido a un infarto fulminante.

Entre su homenaje por parte de la gran compañía de moda, se reconoce al ex redactor jefe de Vogue como uno de los pioneros del cambio y que siempre buscó promover la diversidad en la industria, además de siempre utilizar su plataforma para compartir todos sus conocimientos relacionados con las tendencias, la historia de la moda y también algunas de sus distintivas bromas, las cuales también se plasmaron en sus libros de memorias "A.L.T.: A Memoir" y "The Chiffon Trenches: A Memoir".

"Me gustaría que la gente viera en mí algo especial, único y basado en la educación y el sur de Estados Unidos", expresó alguna vez Talley a Vogue con motivo del lanzamiento de biopic de alta costura conocido como 'The Golpes According to André' (El evangelio según André), en el 2018.

Según el sitio de noticias TMZ, el icónico especialista de moda es también conocido por su aparición en el programa "America's Next Top Model", protagonizado por Tyra Banks.

André Leon Talley nació en 1948 y fue un reconocido e influeynte periodista con una extensa trayectoria de más de cinco décadas, logrando posicionarse como un referente importante para aquellos que esperaban adentrarse al mundo de la moda.

Estudió Artes en la Universidad Central de Carolina del Norte. Y en la década de los sesenta, cuando trabajaba como redactor en una pequeña revista, fue descubierto por la redactora en jefe de aquella época, Diana Vreeland, quien lo llevó a las filas de Vogue como su asistente personal.

Años después, Talley obtuvo el cargo de editori creativo y logró impulsar el talento de nuevos diseñadores como Tracy Reese, John Saldivar, Rachel Roy y Chado Ralph Rucci, por mencionar a unos cuantos.

Pese a su fama en la revista de moda, en 1995 renunció para convertirse en periodista independiente y editor de la revista internacional W Francia, donde triunfó con su columna titulada "Life With André".

Descanse en paz.