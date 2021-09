Meghan y Harry son motivo de burla en la 73 entrega de premios Emmys

ESTADOS UNIDOS.- En la edición 73 de los premios Emmy celebrada este domingo, el presentador de la noche fue el comediante Cedric The Entertainer, quien no desaprovechó la oportunidad para comentar sobre la polémica entrevista que los Duques de Sussex otorgaron a Oprah Winfrey en marzo para aclarar las causas del Megxit.

“A pesar de lo grandiosa que es 'The Crown', palidece en comparación con la monarquía real... "Oh, me refiero a la entrevista de Oprah con el príncipe Harry y Meghan. Ese era el verdadero chisme, ¿no es así?", comento el humorista.