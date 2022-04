J. K. Rowling y su polémica con las mujeres en su obra

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora británica J. K. Rowling ha estado envuelta en la polémica debido a sus declaraciones que han sido consideradas transfóbicas.

Desde el 2020, la autora de Harry Potter se ha puesto en la mira de la comunidad LGBTTIQ+ y fans, quienes incluso han llamado a boicotearla.

Con el estreno de "Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore" se vuelve a abrir el debate sobre el tratamiento que la escritora da a sus personajes femeninos, ya que, pronunciándose feminista y en contra de la invisibilización de las mujeres, les da un tratamiento de segunda o con poco peso.

Los personajes femeninos en Harry Potter

Así lo destaca el editor literario y escritor Miguel Fernández: "En Harry Potter tenemos múltiples personajes cuyo papel principal es ser la esposa de un hombre, ser guapa, femenina o un interés amoroso, y eso se sigue repitiendo en 'Animales fantásticos' en personajes como el de Queenie, la hermana de Tina, una mujer atractiva y sexy.

"En una película donde hay el doble de hombres que mujeres y son infravaloradas resulta chocante, sobre todo por una mujer que se dice feminista. Si tanto le preocupa el borrado de las mujeres, por qué no se esfuerza en hacerlo mejor en su propia obra", cuestiona.

Una de las grandes ausencias en "Los secretos de Dumbledore" es precisamente una mujer, Katherine Watson, quien apoya a la comunidad trans: "Tina, de las más importantes e interés amoroso de Newt Scamander (Eddie Redmayne) no tiene ni un minuto de metraje. La actriz habló en contra de lo que dijo Rowling sobre las mujeres trans y en contra del acoso que viven".

La raíz de la polémica

En 2020 Rowling fue acusada de transfobia en Twitter al dar a entender en un comentario que sólo las mujeres menstrúan, y de "feminista radical que excluye a los trans" (TERF, en inglés) al defender que el sexo biológico es real y no una ilusión.

Rowling compartió un enlace que remitía al artículo "Opinión: creando un mundo post Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que las personas menstruantes "solían tener un nombre", en alusión a la mujer.

Dijo que respeta "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda" y al mismo tiempo reivindicó que su vida ha estado marcada por el ser mujer, con todas las consecuencias que ello implica y que, a su parecer, difieren de las experiencias de otros colectivos.

Invisibilización de las mujeres trans y cisgénero

Para la periodista y activista por los derechos de mujeres trans Laurel Miranda, Rowling no sólo invisibiliza a las mujeres trans, también lo hace con las cisgénero. "El punto acá es mostrar que Rowling se dice ‘preocupada’ por el borrado de mujeres. No sé. A mí me ocupa la invisibilización de personas trans y les juro que si un día escribo siquiera un cuento, no voy a tratar a mis personajes trans como ella trató a las mujeres cis en su saga", detalla Miranda.

Laurel afirma que, más allá de criticar la obra de la escritora británica, lo que se busca es revelar la incongruencia de J. K. Rowling, quien, considera, maneja un doble discurso.

"La intención no es criticar Harry Potter, hay miles de obras que reproducen machismo e invisibilizan. El punto es desenmascarar la incongruencia: si tanto le preocupa el "borrado de mujeres, ¿por qué lo hace con sus personajes y seudónimos?", cuestiona.

Si bien "Animales fantásticos" no es un filme transfóbico, infravalora los papeles femeninos, coincide Fernández: "La autora creció en una sociedad heteropatriarcal, pero pudo mandar otro mensaje esta vez".

Glosario diverso

Cisgénero. Identidad de la persona que corresponde con su sexo asignado al nacer.

Transgénero. Persona cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad de cirugías de reasignación u otras intervenciones de modificación corporal. En algunos casos, no se identifican con ninguno de los géneros convencionales (masculino y femenino).